Хитрый полив за копейки, после которого ваши цветы зацветут как в рекламе

Красивое цветение невозможно без полноценного питания. Если почва бедна, растения реагируют вянущими листьями, тонкими побегами и отсутствием бутонов. Но помочь им можно даже простыми средствами, которые стоят буквально копейки.
Растение может зацвести, если почувствует лёгкий "стресс". Это естественный механизм выживания: чтобы оставить потомство, цветок начинает формировать бутоны.
Что можно сделать:
временно снизить температуру содержания до +5 °C;
увеличить продолжительность светового дня.
Если эти меры не помогают, стоит подключить подкормки — как магазинные, так и народные.
Глюкоза, содержащаяся в сахаре, служит для растения источником энергии и строительным материалом для образования новых клеток.
Раствор: 1 ч. л. сахара на 200 мл воды.
Полив: не чаще 1 раза в 3-4 недели.
Такой способ даёт цветку быстрый энергетический "пинок" и стимулирует образование бутонов.
Зола богата калием, кальцием и рядом микроэлементов, необходимых для активного цветения и укрепления корневой системы.
Раствор: 1 ст. л. золы на 1 л воды.
Применение: поливать под корень, не чаще раза в 2-3 недели.
Зола дополнительно защищает растения от грибковых болезней и улучшает структуру почвы.
