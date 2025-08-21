Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги
Приседания: это упражнение улучшает здоровье костей и стимулирует выработку гормонов

Хитрый полив за копейки, после которого ваши цветы зацветут как в рекламе

Сахарный раствор и зола стимулируют пышное цветение комнатных растений
1:37
Садоводство

Красивое цветение невозможно без полноценного питания. Если почва бедна, растения реагируют вянущими листьями, тонкими побегами и отсутствием бутонов. Но помочь им можно даже простыми средствами, которые стоят буквально копейки.

Живой уголок дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Живой уголок дома

Как стимулировать цветение

Растение может зацвести, если почувствует лёгкий "стресс". Это естественный механизм выживания: чтобы оставить потомство, цветок начинает формировать бутоны.

Что можно сделать:

  • временно снизить температуру содержания до +5 °C;

  • увеличить продолжительность светового дня.

Если эти меры не помогают, стоит подключить подкормки — как магазинные, так и народные.

Подкормка №1: сахар

Глюкоза, содержащаяся в сахаре, служит для растения источником энергии и строительным материалом для образования новых клеток.

  • Раствор: 1 ч. л. сахара на 200 мл воды.

  • Полив: не чаще 1 раза в 3-4 недели.

Такой способ даёт цветку быстрый энергетический "пинок" и стимулирует образование бутонов.

Подкормка №2: древесная зола

Зола богата калием, кальцием и рядом микроэлементов, необходимых для активного цветения и укрепления корневой системы.

  • Раствор: 1 ст. л. золы на 1 л воды.

  • Применение: поливать под корень, не чаще раза в 2-3 недели.

Зола дополнительно защищает растения от грибковых болезней и улучшает структуру почвы.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Синоптик Ильин: погода в сентябре удивит температурными скачками
Наука и техника
Синоптик Ильин: погода в сентябре удивит температурными скачками
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда и рецепты
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
Эксперты: приучение к унитазу противоречит инстинктам кошки и вызывает стресс
Томатно‑хреновая приправа без термообработки — пошаговый рецепт
Кончаловский назвал фильмы и детей главным наследием в интервью дочери
New York Post: остров Пикс с богатой историей и вкусной кухней предлагает бюджетный отдых
Прилетевшая из космоса: астрономы подтвердили кометное происхождение земной воды
Вернуть полотенцам пушистость и мягкость помогут уксус и сода
ФАС: цены на железнодорожные билеты в России выросли летом 2025 года на 20%
Хлорофилловая вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Татьяна Буланова не собирается закрывать свой ресторан, несмотря на долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.