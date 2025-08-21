Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренеры объясняют: частое использование пояса ослабляет мышцы живота
НАФИ: россиян при выборе жилья привлекают развитая инфраструктура и транспортная доступность
Суд в Москве запретил мем из фильма Большой куш с фразой о цыганах
Авиакомпании манипулируют ценами: эксперт раскрывает секреты выгодной покупки
В небе над Омском появилось уникальное явление после запуска Союза
Кошки умываются после ласки, чтобы убрать чужой запах с шерсти, объясняют ветеринары
Дешёвая обувь влияет на осанку и позвоночник — предупреждение врачей
В Праге только один из десяти грабителей домов оказывается задержанным
Автоспециалисты предупредили, что нерегулярная мойка приводит к коррозии кузова

Один ингредиент в воде — и ваши растения будут выглядеть лучше, чем у соседей

Отстоянная вода с лимонной кислотой улучшает здоровье комнатных растений
1:17
Садоводство

Комнатные цветы требуют не меньшего внимания, чем растения в саду. Чтобы они были зелёными, пышными и обильно цвели, важен не только выбор удобрений, но и качество воды для полива.

Растения на застекленном балконе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растения на застекленном балконе

Почему обычная вода не всегда полезна

Водопроводная вода часто содержит примеси, которые со временем оседают в почве и мешают растениям усваивать питательные вещества. Это приводит к пожелтению листьев, слабому росту и даже болезням.

Полезная хитрость: подготовка воды

  1. Отстойте воду.
    Налейте её в ёмкость и оставьте на сутки при комнатной температуре. За это время на дне образуется осадок — его нужно удалить.

  2. Перелейте аккуратно.
    Чистую воду без осадка слейте в другую ёмкость.

  3. Добавьте кислоты.
    Капля лимонного сока или щепотка лимонной кислоты улучшат состав воды, слегка подкислят её и сделают ближе к естественной дождевой.

Такой простой приём улучшает питание корней и заметно отражается на внешнем виде растений.

Результат

Регулярный полив очищенной и слегка подкисленной водой делает листья ярче, стимулирует рост и цветение, а также снижает риск засоления почвы.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Космос стучит первым как странный звук стал частью истории китайской космонавтики
Последние материалы
Кошки умываются после ласки, чтобы убрать чужой запах с шерсти, объясняют ветеринары
Дешёвая обувь влияет на осанку и позвоночник — предупреждение врачей
В Праге только один из десяти грабителей домов оказывается задержанным
Автоспециалисты предупредили, что нерегулярная мойка приводит к коррозии кузова
Доктор Инго Фробозе: пот во время тренировки не является показателем сжигания жира
Аврора Киба вернулась из Лондона в Москву, чтобы быть ближе к Григорию Лепсу
Как работают ментоловые блески для губ: мгновенный объём и ухаживающий эффект
Легкие и воздушные булочки: лимонная газировка делает тыквенные булочки пышными
Сыну Сергея Бодрова не хватило средств для выкупа легендарного внедорожника отца
Дерматолог: экзема даёт сухие чешуйчатые пятна, а крапивница — приподнятые папулы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.