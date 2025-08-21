Один ингредиент в воде — и ваши растения будут выглядеть лучше, чем у соседей

Комнатные цветы требуют не меньшего внимания, чем растения в саду. Чтобы они были зелёными, пышными и обильно цвели, важен не только выбор удобрений, но и качество воды для полива.
Водопроводная вода часто содержит примеси, которые со временем оседают в почве и мешают растениям усваивать питательные вещества. Это приводит к пожелтению листьев, слабому росту и даже болезням.
Отстойте воду.
Налейте её в ёмкость и оставьте на сутки при комнатной температуре. За это время на дне образуется осадок — его нужно удалить.
Перелейте аккуратно.
Чистую воду без осадка слейте в другую ёмкость.
Добавьте кислоты.
Капля лимонного сока или щепотка лимонной кислоты улучшат состав воды, слегка подкислят её и сделают ближе к естественной дождевой.
Такой простой приём улучшает питание корней и заметно отражается на внешнем виде растений.
Регулярный полив очищенной и слегка подкисленной водой делает листья ярче, стимулирует рост и цветение, а также снижает риск засоления почвы.
