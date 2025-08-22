Сентябрьская магия для лилий: чем подкормить, чтобы они цвели дольше обычного

Лилии могут зимовать прямо в почве, но без правильной подготовки растения рискуют встретить весну ослабленными. Сентябрь — идеальное время, чтобы заложить основу будущего цветения.
Осенью лилии особенно нуждаются в калии и фосфоре, которые укрепляют луковицы и побеги. Но не менее важен и бор — элемент, отвечающий за пышность и продолжительность цветения.
На 10 литров воды берут 2 ст. л. борофоски.
Сначала удобрение растворяют в тёплой воде — так гранулы расходятся быстрее.
Под каждое растение вносят примерно 2 литра раствора.
Такая подкормка помогает луковицам накопить силы и заложить зачатки бутонов следующего сезона.
Если борофоски под рукой нет, отлично сработает и зола:
250 г золы заливают водой и настаивают сутки.
Затем доводят объём до 10 литров.
Полученным раствором поливают растения под корень.
Зола насыщает почву калием и фосфором, улучшает её структуру и дополнительно защищает луковицы от гнилей.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.
