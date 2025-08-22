Сентябрьская магия для лилий: чем подкормить, чтобы они цвели дольше обычного

Борофоска в сентябре обеспечивает лилиям пышное и продолжительное цветение

Садоводство

Лилии могут зимовать прямо в почве, но без правильной подготовки растения рискуют встретить весну ослабленными. Сентябрь — идеальное время, чтобы заложить основу будущего цветения.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лилия

Главный помощник — борофоска

Осенью лилии особенно нуждаются в калии и фосфоре, которые укрепляют луковицы и побеги. Но не менее важен и бор — элемент, отвечающий за пышность и продолжительность цветения.

На 10 литров воды берут 2 ст. л. борофоски.

Сначала удобрение растворяют в тёплой воде — так гранулы расходятся быстрее.

Под каждое растение вносят примерно 2 литра раствора.

Такая подкормка помогает луковицам накопить силы и заложить зачатки бутонов следующего сезона.

Альтернатива — древесная зола

Если борофоски под рукой нет, отлично сработает и зола:

250 г золы заливают водой и настаивают сутки.

Затем доводят объём до 10 литров.

Полученным раствором поливают растения под корень.

Зола насыщает почву калием и фосфором, улучшает её структуру и дополнительно защищает луковицы от гнилей.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

