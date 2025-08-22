Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Франции археологи нашли могилу с останками изувеченных воинов — Daily Mail
Пляжи Маргейта: где купаться и гулять с собаками в английском курорте
Посуда в стиле ретро сегодня снова оказалась на пике популярности
Пептидные патчи — альтернатива уколам и быстрый путь к омоложению
Врач-эндокринолог: сладкие йогурты, сырки и готовые завтраки вызывают ожирение и диабет у детей
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Дрессировщики советуют использовать кликер и лакомства для отвлечения собаки от лая
Правительство одобрило предложения: продажу табака на остановках запретят
Виктор Рыбин рассказал об идеальной совместимости с Натальей Сенчуковой

Сентябрьская магия для лилий: чем подкормить, чтобы они цвели дольше обычного

Борофоска в сентябре обеспечивает лилиям пышное и продолжительное цветение
1:15
Садоводство

Лилии могут зимовать прямо в почве, но без правильной подготовки растения рискуют встретить весну ослабленными. Сентябрь — идеальное время, чтобы заложить основу будущего цветения.

Лилия
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилия

Главный помощник — борофоска

Осенью лилии особенно нуждаются в калии и фосфоре, которые укрепляют луковицы и побеги. Но не менее важен и бор — элемент, отвечающий за пышность и продолжительность цветения.

  • На 10 литров воды берут 2 ст. л. борофоски.

  • Сначала удобрение растворяют в тёплой воде — так гранулы расходятся быстрее.

  • Под каждое растение вносят примерно 2 литра раствора.

Такая подкормка помогает луковицам накопить силы и заложить зачатки бутонов следующего сезона.

Альтернатива — древесная зола

Если борофоски под рукой нет, отлично сработает и зола:

  • 250 г золы заливают водой и настаивают сутки.

  • Затем доводят объём до 10 литров.

  • Полученным раствором поливают растения под корень.

Зола насыщает почву калием и фосфором, улучшает её структуру и дополнительно защищает луковицы от гнилей.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Последние материалы
Скрещиваете ноги в самолёте? Врач бьёт тревогу: вот почему это опасно
Собчак о Метели эмигрировавшего Серебренникова: метафора жизни в России
Daily Mail: грибок-зомби атаковал пауков в Америке, Британии и Чехии
Если заметили дома тараканов или клопов — сразу звоните в службу дезинсекции
Вентиляция теплицы снижает риск фитофтороза, плесени и конденсата на листьях
Автоспециалисты советуют держать обороты двигателя в пределах 2000–4000 об/мин
Пышный бисквит раскрывает свой секрет: торт с кремом, покоряющий сердца
Фруктовые кислоты против огрубевшей кожи: новый метод педикюра набирает популярность
Тренеры объясняют: частое использование пояса ослабляет мышцы живота
НАФИ: россиян при выборе жилья привлекают развитая инфраструктура и транспортная доступность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.