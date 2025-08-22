Обрезать или терпеть? Летняя дилемма с лилиями, от которой зависит весенний взрыв цветов

Лилии нельзя обрезать сразу после цветения — стебли убирают только после пожелтения

Когда лилии отцвели, садоводы часто задаются вопросом: стоит ли обрезать стебли или лучше оставить их до осени? От правильного решения зависит, насколько пышным будет цветение в следующем году.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лилии

Главная ошибка

Полная обрезка зелёных стеблей сразу после цветения — серьёзная ошибка. В этот момент листья и стебель продолжают фотосинтезировать, наполняя луковицу питательными веществами. Если удалить зелёную часть раньше времени, растение не сможет накопить силы для следующего сезона.

Что делать правильно

Сразу после увядания цветов удаляют только семенные коробочки. Это предотвращает трату энергии на формирование семян и перенаправляет питание в луковицу.

Обрезать стебель можно лишь тогда, когда он полностью пожелтеет и станет сухим и ломким — обычно это происходит глубокой осенью. В этот момент стебель срезают у самой земли, без оставления пеньков.

Дополнительный уход

После обрезки почву вокруг лилий можно замульчировать, чтобы защитить луковицы от перепадов температур зимой.

Очень важны подкормки: в конце лета и осенью вносят калийно-фосфорные удобрения, которые способствуют вызреванию луковиц и закладке цветочных почек. Азот в этот период использовать нельзя.

Если соблюдать простые правила — не торопиться с обрезкой и позаботиться о подкормках, — лилии в следующем сезоне порадуют обильным и ярким цветением.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

