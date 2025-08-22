Август — месяц заботы о гортензии: чем подкормить для будущей весны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фосфор и калий помогают гортензии заложить цветочные почки в августе
Садоводство

Пышные "шапки" соцветий радуют глаз в этом году, но настоящий успех гортензии решается уже сейчас. В конце лета растение начинает формировать цветочные почки на будущий сезон, и именно августовская подкормка закладывает основу для обильного цветения.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Почему август так важен

Весной и летом гортензии нужны азотные удобрения для роста зелени. Но в августе акценты полностью меняются. Теперь растение должно сосредоточиться не на листьях, а на закладке почек, укреплении корней и вызревании древесины.

  • Азот исключается полностью.

  • Главные элементы — фосфор и калий. Они отвечают за прочные побеги, здоровую корневую систему и формирование бутонов.

Чем подкормить гортензию

  • Минеральные удобрения. Классический вариант — растворить по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия в 10 л воды и пролить куст.

  • Монофосфат калия. Универсальное средство, содержащее сразу два необходимых элемента. Используется строго по инструкции.

  • Органика. Древесная зола — натуральный источник калия и фосфора. Стакан золы рассыпают по влажной земле и слегка заделывают в почву.

Особые нюансы ухода

  • Голубые и синие сорта. Чтобы сохранить оттенок, вместе с подкормкой можно внести раствор сульфата алюминия или специальные квасцы.

  • Правильный полив. Растворы вносят строго под корень, избегая попадания на листья и стебли. Почву перед этим обязательно увлажняют чистой водой.

  • Мульчирование. После подкормки приствольный круг стоит замульчировать кислым торфом или хвойным опадом. Это сохранит влагу и поможет подкислить грунт.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
