Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
Шеф-повар: для пышного омлета смесь яиц и молока нужно тщательно взбить
Полина Диброва ушла из дома: подробности развода с телеведущим
Смелое прочтение библейской истории на сцене театра Модерн
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор
Подкормка перца молоком и йодом увеличивает урожайность на 15% — агрономы
Мытьё головы каждый день: привычка, которая меняет ваши волосы
Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории

Секрет дачников: какие культуры спасут почву после картошки и улучшат следующий урожай

Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
2:09
Садоводство

После уборки картофеля почва оказывается истощённой, и у многих огородников возникает вопрос — что сажать на освободившихся грядках? Грамотный севооборот помогает восстановить землю и снизить риск заболеваний, характерных для паслёновых культур.

Свежевыкопанный картофель на земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежевыкопанный картофель на земле

Лучшие культуры после картофеля

  • Бобовые (горох, фасоль, бобы). Они обогащают почву азотом и помогают восстановить баланс питательных веществ.

  • Корнеплоды (морковь, свёкла, редька). Их корни уходят глубже, не конкурируя с картофелем за питание, и улучшают структуру почвы.

  • Зеленные (салат, шпинат, укроп). Быстро растут, не требуют много ресурсов, и могут быть посеяны даже в конце лета.

  • Лук и чеснок. Обладают обеззараживающими свойствами и снижают риск грибковых инфекций.

  • Огурцы и кабачки. Хорошо растут на удобренной почве с компостом.

  • Капуста. Отличный вариант, если на участке нет проблемы килы. В противном случае лучше выбрать кукурузу или подсолнечник.

Чего сажать нельзя

Не рекомендуется высаживать томаты, перцы и баклажаны. Они относятся к тому же семейству, что и картофель, и подвержены тем же болезням, включая фитофтороз.

Если участок небольшой

В маленьких огородах, где сложно соблюдать полноценный севооборот, можно использовать сидераты - горчицу, рожь, фацелию. Они улучшают структуру почвы, подавляют патогены и обогащают землю органикой.

Подготовка почвы

Осенью полезно внести перегной или золу, а на кислых почвах провести известкование. Эти меры помогут быстрее восстановить плодородие и подготовить грядки к следующему сезону.

Правильный выбор культур после картофеля позволяет восстановить почву, укрепить её здоровье и сохранить урожайность. Севооборот — это простой, но эффективный инструмент, который избавит от многих проблем и обеспечит стабильный результат.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор
Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории
Мытьё головы каждый день: привычка, которая меняет ваши волосы
Тополиный пух — визитная карточка Иванушек International: мнение Игоря Матвиенко
Сыр и холестерин: творог и рикотту можно есть без вреда для здоровья
Театр-студия Всеволода Шиловского: планы и премьеры третьего сезона
Строители показали простой способ убрать трещины на потолке без ремонта
Союз нефтяников критикует ЕС за нормы выбросов для топлива
Филолог Царев: ОАЭ запрещено делать фото молящихся и употреблять алкоголь на улице
Начальник ГУОБДД Черников: установка светодиодов в фары под галоген или ксенон незаконна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.