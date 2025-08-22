Секрет дачников: какие культуры спасут почву после картошки и улучшат следующий урожай

Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля

Садоводство

После уборки картофеля почва оказывается истощённой, и у многих огородников возникает вопрос — что сажать на освободившихся грядках? Грамотный севооборот помогает восстановить землю и снизить риск заболеваний, характерных для паслёновых культур.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свежевыкопанный картофель на земле

Лучшие культуры после картофеля

Бобовые (горох, фасоль, бобы). Они обогащают почву азотом и помогают восстановить баланс питательных веществ.

Корнеплоды (морковь, свёкла, редька). Их корни уходят глубже, не конкурируя с картофелем за питание, и улучшают структуру почвы.

Зеленные (салат, шпинат, укроп). Быстро растут, не требуют много ресурсов, и могут быть посеяны даже в конце лета.

Лук и чеснок. Обладают обеззараживающими свойствами и снижают риск грибковых инфекций.

Огурцы и кабачки. Хорошо растут на удобренной почве с компостом.

Капуста. Отличный вариант, если на участке нет проблемы килы. В противном случае лучше выбрать кукурузу или подсолнечник.

Чего сажать нельзя

Не рекомендуется высаживать томаты, перцы и баклажаны. Они относятся к тому же семейству, что и картофель, и подвержены тем же болезням, включая фитофтороз.

Если участок небольшой

В маленьких огородах, где сложно соблюдать полноценный севооборот, можно использовать сидераты - горчицу, рожь, фацелию. Они улучшают структуру почвы, подавляют патогены и обогащают землю органикой.

Подготовка почвы

Осенью полезно внести перегной или золу, а на кислых почвах провести известкование. Эти меры помогут быстрее восстановить плодородие и подготовить грядки к следующему сезону.

Правильный выбор культур после картофеля позволяет восстановить почву, укрепить её здоровье и сохранить урожайность. Севооборот — это простой, но эффективный инструмент, который избавит от многих проблем и обеспечит стабильный результат.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

