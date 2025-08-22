Морковь, свекла и даже редис: неожиданные овощи для подзимнего посева

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве
1:38
Садоводство

Чеснок — главный герой осенних посадок. Но возможности подзимнего сева куда шире: он позволяет получить витаминный урожай уже в самые первые тёплые дни весны.

грядка лука и моркови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
грядка лука и моркови

Корнеплоды, которые не боятся холода

  • Морковь и свёкла (специальные сорта). Их семена успешно зимуют в почве и начинают расти при первых же оттепелях. Это значит — ранняя свежая продукция уже в апреле-мае.

  • Редис. Подзимний посев даёт урожай на пару недель раньше весенних сроков.

  • Корневая петрушка и пастернак. Осенью посеянные семена проходят естественную стратификацию, а весной дают дружные и сильные всходы.

Зелень для витаминной весны

  • Петрушка, укроп, кинза, щавель, шпинат. Эти культуры отлично зимуют в почве и быстро всходят, когда сходит снег.

  • Салаты: кресс-салат, руккола, листовая горчица. Они особенно ценны ранней весной — нежные листья богаты витаминами и появляются быстрее всего.

Луковые посадки

  • Лук-севок для зелёного пера.

  • Мелкий севок (овсюжка) — для получения репки.

  • Лук-чернушка - для выращивания севка.

Такой подход позволяет "раздвинуть" сезон и получить продукцию раньше.

Цветочные акценты

Не только овощи, но и однолетники можно сеять под зиму. Календула, васильки, алиссум, космея — взойдут ранней весной и будут устойчивее к перепадам температуры.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
