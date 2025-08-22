Морковь, свекла и даже редис: неожиданные овощи для подзимнего посева

Чеснок — главный герой осенних посадок. Но возможности подзимнего сева куда шире: он позволяет получить витаминный урожай уже в самые первые тёплые дни весны.
Морковь и свёкла (специальные сорта). Их семена успешно зимуют в почве и начинают расти при первых же оттепелях. Это значит — ранняя свежая продукция уже в апреле-мае.
Редис. Подзимний посев даёт урожай на пару недель раньше весенних сроков.
Корневая петрушка и пастернак. Осенью посеянные семена проходят естественную стратификацию, а весной дают дружные и сильные всходы.
Петрушка, укроп, кинза, щавель, шпинат. Эти культуры отлично зимуют в почве и быстро всходят, когда сходит снег.
Салаты: кресс-салат, руккола, листовая горчица. Они особенно ценны ранней весной — нежные листья богаты витаминами и появляются быстрее всего.
Лук-севок для зелёного пера.
Мелкий севок (овсюжка) — для получения репки.
Лук-чернушка - для выращивания севка.
Такой подход позволяет "раздвинуть" сезон и получить продукцию раньше.
Не только овощи, но и однолетники можно сеять под зиму. Календула, васильки, алиссум, космея — взойдут ранней весной и будут устойчивее к перепадам температуры.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
