Морковь, свекла и даже редис: неожиданные овощи для подзимнего посева

Морковь, свекла и редис дают урожай при подзимнем посеве

Чеснок — главный герой осенних посадок. Но возможности подзимнего сева куда шире: он позволяет получить витаминный урожай уже в самые первые тёплые дни весны.

Корнеплоды, которые не боятся холода

Морковь и свёкла (специальные сорта). Их семена успешно зимуют в почве и начинают расти при первых же оттепелях. Это значит — ранняя свежая продукция уже в апреле-мае.

Редис. Подзимний посев даёт урожай на пару недель раньше весенних сроков.

Корневая петрушка и пастернак. Осенью посеянные семена проходят естественную стратификацию, а весной дают дружные и сильные всходы.

Зелень для витаминной весны

Петрушка, укроп, кинза, щавель, шпинат. Эти культуры отлично зимуют в почве и быстро всходят, когда сходит снег.

Салаты: кресс-салат, руккола, листовая горчица. Они особенно ценны ранней весной — нежные листья богаты витаминами и появляются быстрее всего.

Луковые посадки

Лук-севок для зелёного пера.

Мелкий севок (овсюжка) — для получения репки.

Лук-чернушка - для выращивания севка.

Такой подход позволяет "раздвинуть" сезон и получить продукцию раньше.

Цветочные акценты

Не только овощи, но и однолетники можно сеять под зиму. Календула, васильки, алиссум, космея — взойдут ранней весной и будут устойчивее к перепадам температуры.

Уточнения

