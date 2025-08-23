Как посадить чеснок осенью, чтобы он пережил морозы и не вымерз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Садоводство

Чеснок — культура, которая любит точность. Его осенняя посадка позволяет получить ранний урожай крупных и ароматных головок, но успех зависит от правильного выбора срока и нескольких простых правил.

чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чеснок

Главное правило посадки

Зубки должны успеть укорениться до морозов, но не тронуться в рост. Если посадить слишком рано — чеснок выпустит зелёное перо, которое вымерзнет зимой. Если опоздать — зубки не успеют укорениться и погибнут от морозов.

Оптимальные условия:

  • температура почвы +10…+12 °C,

  • срок — за 3-4 недели до устойчивых заморозков.

Для средней полосы это чаще всего вторая половина октября.

Где сажать чеснок

  • место должно быть солнечным и сухим, с рыхлой, хорошо дренированной почвой;

  • нельзя сажать на тяжёлых и заболоченных участках;

  • плохие предшественники: лук, картофель, томаты;

  • лучшие соседи и предшественники: тыквенные, бобовые, зелень, сидераты.

Глубина и схема посадки

  • зубки — на глубину 5-8 см (от донца до поверхности почвы),

  • бульбочки — на 2-3 см,

  • расстояние между зубками — 10-15 см,

  • междурядья — 20-25 см.

Совет: используйте крупные зубки — они дадут мощные растения и большие головки.

Уход после посадки

  • замульчируйте грядку слоем 3-5 см (торф, перегной, компост);

  • мульча защитит посадки от перепадов температуры и пересыхания;

  • в бесснежные зимы можно укрыть грядки лапником или агроволокном. Весной укрытие снимают сразу после схода снега.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
