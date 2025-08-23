Без мульчи почва теряет влагу и плодородие: чем накрыть грядки сейчас

Органическая мульча улучшает структуру почвы и подавляет сорняки

Когда грядки остаются пустыми после уборки овощей, почва оказывается беззащитной. Солнце, ветер и дожди быстро лишают её влаги и плодородного верхнего слоя. Чтобы этого не произошло, опытные огородники в августе мульчируют грядки. Этот приём работает как естественный щит и одновременно как органическое удобрение.

Зачем мульчировать землю после урожая

Сохранение влаги. Слой мульчи снижает испарение воды, защищая грунт от пересыхания.

Терморегуляция. Органический покров удерживает тепло днём и сглаживает ночные перепады температур.

Преграда сорнякам. Семена лишаются света и не прорастают.

Рыхлость почвы. Под мульчей земля не уплотняется, остаётся воздушной и влагоёмкой.

Органика работает на будущее

Скошенная трава, солома, перепревшие опилки или листья постепенно разлагаются. Осенью и зимой их перерабатывают микроорганизмы и черви, превращая в ценное удобрение. Весной земля под мульчей оказывается рыхлой, богатой питательными веществами и готовой к посадке.

Дополнительные преимущества

мульча защищает от эрозии и вымывания плодородного слоя;

создаёт комфорт для полезной почвенной флоры и фауны;

облегчает весенние хлопоты: грядки не нужно заново перекапывать и "оживлять".

Как правильно замульчировать

используйте органику, доступную в хозяйстве: траву, солому, листья, компост;

распределяйте слой толщиной 5-10 см;

вокруг многолетников оставляйте небольшие "окна" для вентиляции.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

