Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике
Учёные из Университета Аризоны нашли межзвёздную пыль в образцах с астероида Бенну

Морковь без ботвы быстро вянет: когда действительно пора срезать зелень

Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
2:02
Садоводство

На первый взгляд кажется разумным убрать пышную зелень моркови сразу после того, как корнеплоды достигли нужного размера. Но это одна из самых распространённых ошибок огородников. Августовская ботва продолжает выполнять важную работу, и если срезать её раньше времени — урожай потеряет вкус, сочность и способность храниться до весны.

Морковь на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковь на грядке

Ботва — фабрика питания для корнеплодов

Даже в конце лета зелёные листья активно фотосинтезируют. Полученная энергия идёт не в рост зелени, а направляется в корнеплод:

  • повышает содержание сахаров, делая морковь слаще,

  • способствует накоплению каротина,

  • увеличивает количество сухих веществ, отвечающих за хрусткость и плотность.

Если убрать ботву раньше времени, корнеплоды сразу перестают "накапливать" вкус и полезные вещества.

Августовская погода работает на урожай

Днём морковь получает достаточно солнца, а ночью прохлада стимулирует превращение крахмалов в сахара. Но этот процесс напрямую зависит от работы листьев. Без ботвы сладость не образуется, и корнеплоды получаются водянистыми и рыхлыми.

Влияние на хранение

Преждевременное удаление зелени ухудшает лежкость:

  • кожура остаётся тонкой и уязвимой,

  • морковь быстрее вянет,

  • возрастает риск поражения гнилями.

Когда ботва завершает работу естественным образом, ткани корнеплода становятся плотнее и устойчивее к болезням. Такая морковь легко хранится до весны.

Когда и как убирать ботву правильно

  • Оптимальное время — конец августа или начало сентября, в зависимости от сорта и региона.

  • Сигнал — лёгкое пожелтение нижних листьев.

  • Перед закладкой на хранение ботву срезают, оставляя черешки 1-2 см.

Это несложное правило становится залогом сладкого вкуса и хорошей лёжкости.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.