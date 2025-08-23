Как спасти тыквы от гнили и слизней: простое решение под рукой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Агрономы советуют подложить доску под тыкву, чтобы защитить её от гнили и слизней
1:53
Садоводство

Большие яркие тыквы на грядках радуют глаз, но часто становятся добычей слизней или начинают подгнивать от сырой земли. Простое решение — подложить под плод деревянную доску. Этот метод не только спасает урожай от болезней, но и делает созревание быстрее.

Тыква
Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тыква

Почему доска помогает

  • Защита от влаги. Твердая поверхность отделяет плод от влажной почвы, предотвращая гниль.

  • Дополнительное тепло. Дерево нагревается днём и отдаёт тепло ночью, создавая для плода мягкий микроклимат.

  • Ровная форма. Опора не даёт тыкве деформироваться и помогает ей наливаться симметрично.

Когда подкладывать

Лучший момент — когда плод достиг размера крупного яблока. В этот период он особенно уязвим.

  • Используйте доску толщиной 2-3 см.

  • Не берите обработанное или окрашенное дерево — только натуральное.

  • Размер должен быть чуть больше диаметра тыквы, чтобы изоляция была полной.

Дополнительные плюсы

  • В дождливое лето снижается риск загнивания.

  • В сухую погоду доска защищает плод от перегрева на раскалённой почве.

  • По наблюдениям, тыквы на досках созревают на 1-2 недели раньше, чем лежащие на земле.

Чем заменить доску

  • соломенными "подушками",

  • специальными пластиковыми подставками (хотя дерево предпочтительнее — оно "дышит" и не создаёт парникового эффекта).

Уход за урожаем

Плоды на досках лучше периодически поворачивать, чтобы они окрашивались равномерно. Этот способ работает и с другими бахчевыми: арбузами, дынями, кабачками.

После сезона доски можно промыть, продезинфицировать и убрать до следующего года — они прослужат не один сезон.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
