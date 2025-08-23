Опоздаете — придётся ждать весны: какие семена нужно бросить в землю прямо сейчас

Лето подходит к концу, жара стихает, ночи становятся длиннее, а почва после дождей хранит достаточно влаги. Для садоводов это настоящий подарок: именно август создаёт идеальные условия для посева свежей зелени.
Комфортная температура. Теплые дни и прохладные ночи стимулируют рост листьев, а не стрелкование.
Прогретая почва. Семена прорастают быстро и дружно.
Меньше вредителей. Насекомые становятся менее активными, и молодым всходам проще выжить.
Нежная зелень. Осенью листовые культуры сочнее и мягче, чем весной, ведь их не изнуряет жара.
Укроп — скороспелые сорта успеют дать урожай до холодов.
Салат — особенно устойчивые к холоду виды, готов к срезке через 3-4 недели.
Шпинат — прекрасно чувствует себя в прохладной осенней погоде.
Руккола, кинза, листовая горчица — быстро растут и радуют витаминной зеленью.
Кресс-салат — готов к употреблению всего за 10-14 дней.
Петрушка и щавель — успеют укорениться и дадут раннюю зелень весной.
Пекинская капуста и пак-чой — формируют нежные розетки и мини-кочаны до заморозков.
Хорошо пролейте бороздки перед посадкой.
После заделки семян слегка уплотните почву для лучшего контакта.
Следите за влажностью верхнего слоя в первые дни — пересыхание губительно.
В жаркие часы притеняйте грядки сеткой или лёгким укрывным материалом.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
