Опоздаете — придётся ждать весны: какие семена нужно бросить в землю прямо сейчас

1:46
Садоводство

Лето подходит к концу, жара стихает, ночи становятся длиннее, а почва после дождей хранит достаточно влаги. Для садоводов это настоящий подарок: именно август создаёт идеальные условия для посева свежей зелени.

Листовой салат
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Листовой салат

Почему август идеален для посевов

  • Комфортная температура. Теплые дни и прохладные ночи стимулируют рост листьев, а не стрелкование.

  • Прогретая почва. Семена прорастают быстро и дружно.

  • Меньше вредителей. Насекомые становятся менее активными, и молодым всходам проще выжить.

  • Нежная зелень. Осенью листовые культуры сочнее и мягче, чем весной, ведь их не изнуряет жара.

Что посеять в августе

  • Укроп — скороспелые сорта успеют дать урожай до холодов.

  • Салат — особенно устойчивые к холоду виды, готов к срезке через 3-4 недели.

  • Шпинат — прекрасно чувствует себя в прохладной осенней погоде.

  • Руккола, кинза, листовая горчица — быстро растут и радуют витаминной зеленью.

  • Кресс-салат — готов к употреблению всего за 10-14 дней.

  • Петрушка и щавель — успеют укорениться и дадут раннюю зелень весной.

  • Пекинская капуста и пак-чой — формируют нежные розетки и мини-кочаны до заморозков.

Советы по успешному посеву

  1. Хорошо пролейте бороздки перед посадкой.

  2. После заделки семян слегка уплотните почву для лучшего контакта.

  3. Следите за влажностью верхнего слоя в первые дни — пересыхание губительно.

  4. В жаркие часы притеняйте грядки сеткой или лёгким укрывным материалом.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
