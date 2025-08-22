Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды
Пена для бритья помогает удалить пятна от кофе и сока с обивки автомобиля
Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей
Картридж фильтра для воды нужно менять каждые 2-6 месяцев из-за износа
Замачивание тюля в солевом растворе восстанавливает его белизну
Электрокары влияют на психику автолюбителей так, что они отдаются во власть своих железных коней
Семейный скандал: бизнесмен Роман Товстик опубликовал видео с дочерью в истерике

Один грибок способен уничтожить весь урожай огурцов без молочной защиты

Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
1:54
Садоводство

Иногда самые эффективные средства для огорода оказываются под рукой. Разбавленное молоко, применяемое для полива и опрыскивания огурцов, даёт результат, который удивляет даже опытных садоводов.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Чем полезно молоко для огурцов

  • Источник кальция. Этот элемент необходим для формирования крепких клеточных стенок. Он укрепляет плети и улучшает качество плодов.

  • Защитная плёнка. Белки, оседающие на листьях, образуют тонкий слой, затрудняющий развитие спор грибковых заболеваний, в частности мучнистой росы.

  • Молочнокислые бактерии. Они конкурируют с патогенной микрофлорой, занимая её место и ресурсы. Это снижает риск заболеваний естественным способом.

  • Питание для почвы. Лактоза стимулирует активность полезных микроорганизмов в ризосфере, что улучшает усвоение питательных веществ.

Влияние на рост и плоды

После регулярных обработок листва приобретает более насыщенный зелёный цвет, а фотосинтез протекает эффективнее. Растения становятся крепче и лучше используют солнечную энергию.

Огурцы отличаются:

  • более хрустящей консистенцией,

  • ровной формой,

  • улучшенными вкусовыми качествами.

Как правильно использовать молоко

  1. Готовится раствор: 1 литр молока на 10 литров воды.

  2. Применяется для корневого полива и для опрыскивания по листу.

  3. Обработка по листу эффективнее против грибков, полив под корень обеспечивает поступление кальция.

  4. Лучше использовать свежее или слегка прокисшее молоко, а также сыворотку. Сильно скисший продукт применять не рекомендуется.

  5. Первые результаты проявляются через 2-3 недели регулярного применения.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Бывшая невеста Никиты Преснякова заговорила о его разводе
Эксперты по туризму: Чайнатаун остаётся самым колоритным районом Сингапура
Питьевой йогурт часто содержит меньше белка и больше сахара
Аренда в Тимирязевском районе Москвы: эксперты объясняют причины резкого роста цен на однушки
Better Homes & Gardens: рагу с картофелем и кабачками готовится за 30 минут
Легенда тенниса Яна Новотна, завоевавшая 17 титулов Большого шлема, умерла в 49 лет
Учёные: наклон оси стал главной причиной потери воды на Марсе
Светлана Разина назвала танцоров Татьяны Булановой позором
Самцы лосей в октябре могут нападать на человека без причины
Тёмная ваза помогает срезанным цветам дольше сохранять свежесть, говорят флористы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.