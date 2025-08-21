Невидимый враг превращает сладкие плоды персика в горький обман

Если ваши персики начинают терять листья, плоды мельчают, а дерево выглядит ослабленным — велика вероятность, что причина в грибке Taphrina deformans. Это заболевание, известное как сачмянка, чаще всего поражает персики и нектарины, и при отсутствии контроля может буквально "съесть" урожай.
Первым страдают молодые листья. Они становятся морщинистыми, утолщаются и окрашиваются в красный или жёлтый оттенок. Со временем листья сохнут и опадают, оголяя ветви. Плоды тоже меняются — покрываются пятнами, остаются мелкими и теряют вкус.
Опасность в том, что гриб не убивает дерево сразу, а изматывает его. Ослабленный персик хуже переносит зиму, становится уязвимым к другим болезням и даёт мало плодов. Иногда инфекция приводит к гибели целого сада.
Есть три ключевых этапа для опрыскивания:
Если болезнь уже проявилась:
Здоровье сада начинается с правильного выбора места. Персики любят солнце и свежий воздух. Не стоит высаживать их в тени или на сырых участках. Выбирайте устойчивые сорта, формируйте крону и не злоупотребляйте азотными удобрениями — нежная листва легче заражается.
Своевременный уход и профилактика — единственный способ сохранить деревья сильными и урожайными.
