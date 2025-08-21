Невидимый враг превращает сладкие плоды персика в горький обман

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Персиковые деревья теряют цветы и урожай из-за скрытой болезни: сачмянка
2:08
Садоводство

Если ваши персики начинают терять листья, плоды мельчают, а дерево выглядит ослабленным — велика вероятность, что причина в грибке Taphrina deformans. Это заболевание, известное как сачмянка, чаще всего поражает персики и нектарины, и при отсутствии контроля может буквально "съесть" урожай.

Персик
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Персик

Как распознать болезнь

Первым страдают молодые листья. Они становятся морщинистыми, утолщаются и окрашиваются в красный или жёлтый оттенок. Со временем листья сохнут и опадают, оголяя ветви. Плоды тоже меняются — покрываются пятнами, остаются мелкими и теряют вкус.

Чем опасна сачмянка

Опасность в том, что гриб не убивает дерево сразу, а изматывает его. Ослабленный персик хуже переносит зиму, становится уязвимым к другим болезням и даёт мало плодов. Иногда инфекция приводит к гибели целого сада.

Когда обрабатывать персики

Есть три ключевых этапа для опрыскивания:

  • Осень после листопада — медьсодержащие препараты (бордосская жидкость, синий камень).
  • Весна до распускания почек — главное опрыскивание ("зелёный конус"), здесь применяют системные фунгициды (Скор, Делан).
  • При повторных проявлениях — допустимы щадящие препараты для молодых листьев.

Что делать при заражении

Если болезнь уже проявилась:

  • удалите и сожгите заражённые листья и побеги;
  • подкормите дерево, чтобы восстановить силы;
  • проредите крону для лучшей циркуляции воздуха;
  • поддерживайте умеренную влажность, избегая переувлажнения.

Профилактика

Здоровье сада начинается с правильного выбора места. Персики любят солнце и свежий воздух. Не стоит высаживать их в тени или на сырых участках. Выбирайте устойчивые сорта, формируйте крону и не злоупотребляйте азотными удобрениями — нежная листва легче заражается.

Своевременный уход и профилактика — единственный способ сохранить деревья сильными и урожайными.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
