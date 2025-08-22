Секрет крепкой кожуры и долгой лежкости картофеля — в одном приёме перед копкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Скашивание ботвы картофеля за 7-10 дней до уборки — агротехнический приём, который помогает улучшить качество урожая и подготовить клубни к хранению.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Основные преимущества

  • Формирование прочной кожуры. После скашивания клубни быстрее дозревают и покрываются более плотной кожурой, которая защищает их от механических повреждений при копке и обеспечивает лучшую сохранность зимой.

  • Снижение риска заболеваний. Удаление ботвы препятствует передаче болезней, в том числе фитофтороза, с надземной части на клубни.

  • Контроль влажности. Исключение поливов после скашивания уменьшает вероятность загнивания урожая.

Как правильно скашивать ботву

  1. Проводить скашивание следует только после естественного отмирания нижних листьев. Слишком раннее удаление ботвы снижает урожайность.

  2. Стебли оставляются высотой 10-15 см, полное удаление под корень не требуется.

  3. Скошенную ботву необходимо сразу убирать с участка, не оставляя её на грядке.

Когда приём особенно полезен

  • Для поздних сортов, которые требуют дополнительного времени для формирования кожицы.

  • В дождливое лето, когда существует высокий риск развития фитофтороза.

  • При планировании длительного хранения урожая.

Дополнительные рекомендации

  • Уборку картофеля лучше проводить в сухую погоду.

  • После выкапывания клубни осматриваются, поражённые гнилью или паршой сразу удаляются.

  • Перед закладкой на хранение картофель рекомендуется просушить 2-3 часа на открытом воздухе.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
