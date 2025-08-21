Гортензия ведёт себя как принцесса — полюби её по правилам или потеряешь навсегда

Садоводы применяют доломитовую муку для защиты гортензий

Многие садоводы ошибочно думают, что гортензии, как и другие многолетники, лучше пересаживать в конце августа или в начале сентября. Но это серьёзная ошибка: кустарник плохо переносит смену места и долго приживается. Поэтому оптимальное время для посадки и пересадки — весна. Летом растение успеет окрепнуть и спокойно встретит зимние морозы.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Где посадить гортензию

Лучшее место для этого цветка — лёгкая полутень. Важно, чтобы в полдень он не стоял под палящим солнцем, а утром и вечером получал достаточно света. В глубокой тени гортензия может заболеть или вовсе погибнуть. Также защитите её от холодных ветров и сквозняков.

Почва и подготовка

Гортензия не терпит застоя воды и близких грунтовых вод (не менее 1,5 м от поверхности). Поэтому кусты сажают на приподнятых клумбах высотой около 50 см. Почва должна быть рыхлой, плодородной и слегка кислой (pH 6,5-7,0). На тяжёлых глинах используют доломитовую муку.

Для посадки землю смешивают с перегноем, листовой почвой и речным песком. В каждую яму добавляют суперфосфат, сульфат калия, немного золы, а на кислых почвах — стакан доломитовой муки.

Как сажать и ухаживать

Размер ямы — около 40 см глубиной и в диаметре. На дно кладут слой дренажа из щебня или битого кирпича. После посадки кусты поливают тёплой водой (не холоднее +30 °C) и мульчируют торфом или опилками.

Первые две недели гортензия нуждается в ежедневном поливе при температуре воздуха выше +16 °C. Если прохладнее — раз в 3 дня. Затем достаточно поливать дважды в неделю, а позже — раз в неделю (в жару чаще).

Соседи на клумбе

Не сажайте гортензию рядом с чёрной смородиной и белой акацией — они выделяют вещества, вредные для растения. А вот пионы, ирисы, хосты, астильбы и чайные розы станут отличными соседями. Из овощей подойдут кабачки и огурцы.

