Слива сбрасывает плоды в августе? Виновата не погода, а один элемент

Кальциевая подкормка в августе помогает остановить опадение плодов сливы

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Массовое опадение недозрелых слив в августе — сигнал о проблемах с питанием дерева. Чаще всего причина связана не с погодными условиями или вредителями, а с нехваткой кальция.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Роль кальция в развитии плодов

Кальций обеспечивает прочность клеточных стенок и крепкое соединение плодоножки с веткой. При его дефиците даже лёгкий ветер или собственный вес плодов становятся причиной преждевременного осыпания.

Как восполнить дефицит кальция

Для быстрой коррекции используется внекорневая подкормка раствором кальциевой селитры.

В 10 литрах воды растворяется 20-30 грамм удобрения.

Крона опрыскивается тщательно, с обработкой листьев с обеих сторон и уделением внимания молодым побегам.

Обработку проводят в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов.

Рекомендуется две обработки с интервалом 10-14 дней, начиная с первой декады августа.

Дополнительные меры для сохранения урожая

Калийные удобрения. В августе полезно вносить монофосфат калия или сернокислый калий для улучшения вызревания древесины и повышения зимостойкости.

Полив. Недостаток влаги резко снижает усвоение питательных веществ, поэтому при засухе необходим регулярный полив.

Защита от болезней. Монилиоз и другие грибковые инфекции могут усиливать осыпание. При обнаружении признаков заболеваний проводится обработка фунгицидом.

Прореживание плодов. Удаление части мелких и повреждённых слив уменьшает нагрузку на ветки и улучшает качество оставшегося урожая.

Долгосрочные решения

На кислых почвах необходимо регулярное известкование или внесение доломитовой муки для повышения доступности кальция.

При выборе посадочного материала предпочтение лучше отдавать современным сортам с низкой склонностью к осыпанию.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

