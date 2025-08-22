Слива сбрасывает плоды в августе? Виновата не погода, а один элемент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Садоводство

Массовое опадение недозрелых слив в августе — сигнал о проблемах с питанием дерева. Чаще всего причина связана не с погодными условиями или вредителями, а с нехваткой кальция.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Роль кальция в развитии плодов

Кальций обеспечивает прочность клеточных стенок и крепкое соединение плодоножки с веткой. При его дефиците даже лёгкий ветер или собственный вес плодов становятся причиной преждевременного осыпания.

Как восполнить дефицит кальция

  • Для быстрой коррекции используется внекорневая подкормка раствором кальциевой селитры.

  • В 10 литрах воды растворяется 20-30 грамм удобрения.

  • Крона опрыскивается тщательно, с обработкой листьев с обеих сторон и уделением внимания молодым побегам.

  • Обработку проводят в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов.

  • Рекомендуется две обработки с интервалом 10-14 дней, начиная с первой декады августа.

Дополнительные меры для сохранения урожая

  • Калийные удобрения. В августе полезно вносить монофосфат калия или сернокислый калий для улучшения вызревания древесины и повышения зимостойкости.

  • Полив. Недостаток влаги резко снижает усвоение питательных веществ, поэтому при засухе необходим регулярный полив.

  • Защита от болезней. Монилиоз и другие грибковые инфекции могут усиливать осыпание. При обнаружении признаков заболеваний проводится обработка фунгицидом.

  • Прореживание плодов. Удаление части мелких и повреждённых слив уменьшает нагрузку на ветки и улучшает качество оставшегося урожая.

Долгосрочные решения

  • На кислых почвах необходимо регулярное известкование или внесение доломитовой муки для повышения доступности кальция.

  • При выборе посадочного материала предпочтение лучше отдавать современным сортам с низкой склонностью к осыпанию.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
