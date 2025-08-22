Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гиды называют Ханский дворец в Бахчисарае сердцем истории Крыма
Россия усиливает небо: В США заявили о выходе Су-35С на новый уровень
Альпинист Дмитрий Греков: шансов на спасение Натальи Наговицыной нет
Рекомендации по выбору микрофибры для сушки кузова авто
Зоологи отметили, что бурые медведи метят деревья для привлечения самок
Свежие яйца труднее очистить из-за низкого pH белка
Жидкость для мытья посуды портит ковры, кожаную обивку и бытовые приборы
Стоматолог Юлия Селютина: избыток зубной пасты истончает эмаль
Татьяна Буланова сообщила о смерти свекра

Осенняя хитрость огородников: чем засеять грядку, чтобы весной земля стала чернозёмом

Горчица и фацелия улучшают почву после сбора картофеля — мнение агрономов
1:30
Садоводство

Освободившиеся после картофеля грядки не должны простаивать. Посев сидератов позволяет восстановить почву, насытить её питательными веществами и подготовить к следующему сезону.

Обработка почвы после сбора урожая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обработка почвы после сбора урожая

Почему нужны сидераты

Сидераты быстро наращивают зелёную массу и корни, улучшают структуру грунта и обогащают его органикой. За счёт этого почва становится рыхлой, влагоёмкой и более плодородной.

Лучшие варианты для грядки после картофеля

  • Горчица белая — помогает оздоровить землю, подавляет патогены, насыщает почву органикой.

  • Озимая рожь — развивает мощные корни, рыхлит грунт на большую глубину, повышает его воздухопроницаемость.

  • Фацелия — универсальный сидерат, быстро растёт, украшает участок цветением и привлекает полезных насекомых.

Правила посева

  1. Посев проводят сразу после уборки картофеля.

  2. Семена равномерно разбрасываются по поверхности и слегка заделываются граблями.

  3. В течение нескольких недель растения успевают нарастить зелёную массу до морозов.

Что делать с зелёной массой

  • К моменту холодов сидераты скашиваются.

  • Зелень оставляется на поверхности в качестве мульчи.

  • Корни перегнивают в грунте, улучшая его структуру.

  • За зиму растительные остатки перепревают, а весной земля становится рыхлой и насыщенной.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Зоологи отметили, что бурые медведи метят деревья для привлечения самок
Свежие яйца труднее очистить из-за низкого pH белка
Жидкость для мытья посуды портит ковры, кожаную обивку и бытовые приборы
Горчица и фацелия улучшают почву после сбора картофеля — мнение агрономов
Стоматолог Юлия Селютина: избыток зубной пасты истончает эмаль
Татьяна Буланова сообщила о смерти свекра
Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США
Алиев заявил, что Азербайджан наращивает военную мощь для обеспечения безопасности
Анастасия Волочкова оправдалась за свои резкие слова о Сочи
Оливковое масло и масло ши: формула, которая спасает кожу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.