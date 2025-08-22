Главное правило ухода за теплицей, о котором забывают даже опытные дачники

Агрономы рекомендуют посеять сидераты для оздоровления почвы в теплице

Сбор последних плодов не означает завершение работы в теплице. Именно после уборки урожая начинаются ключевые мероприятия, которые обеспечивают здоровье и урожайность следующего сезона.

Удаление растительных остатков

Все стебли, листья и корни необходимо полностью убрать. Оставленная ботва становится источником грибковых заболеваний и местом зимовки личинок вредителей. Компостировать такие остатки рядом с теплицей также нежелательно.

Мытьё и дезинфекция конструкций

Каркас, стены, потолок и опоры промываются тёплой мыльной водой.

Особое внимание уделяется щелям и стыкам, где часто скрываются насекомые.

После очистки проводится дезинфекция. Подойдут растворы марганцовки или специальные препараты.

Обработка почвы

Грунт перекапывается на глубину штыка лопаты.

Дополнительно можно провести обеззараживание почвы доступными средствами.

Посев сидератов помогает восстановить баланс и насытить землю питательными элементами.

Проветривание и профилактика влаги

Осенью в сухие дни теплицу необходимо проветривать. Это снижает уровень влажности и уменьшает риск развития патогенной микрофлоры.

Проверка конструкции

Перед зимой важно осмотреть покрытие и каркас. Своевременный ремонт продлевает срок службы теплицы и защищает её от повреждений под тяжестью снега.

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.



