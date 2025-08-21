Картофель, который не боится холодов: трюк для дачников

Кто сказал, что сезон картофеля заканчивается летом? Август открывает окно возможностей для тех, кто готов рискнуть и посадить клубни в конце сезона. При правильном подходе вы сможете наслаждаться свежим молодым картофелем тогда, когда листья уже желтеют, а утренний воздух пахнет осенью.
Для поздней посадки подходят только скороспелые сорта. Они успевают вызреть за 65-90 дней и дают урожай до первых заморозков. Среди фаворитов — "Амандин" с нежной текстурой, "Сиртема" с жёлтой мякотью, старинная "Belle de Fontenay" и урожайная "Остара".
Жара и обильные посадки истощают землю. Перед августовской посадкой почву стоит обновить: добавить компост или перепревший навоз, слегка разрыхлить и замульчировать. Это создаст благоприятную среду для развития клубней.
Августовские перепады температуры могут стать испытанием. Чтобы растения легче переносили стресс:
Опытные огородники советуют прорастить клубни заранее — оставить их на свету на 1-2 недели. Это ускорит старт роста и позволит выиграть время перед похолоданием.
Собирают картофель обычно через 10 недель после посадки, когда ботва ложится и желтеет. Клубни лучше подсушить в тени, а хранить — постепенно, по мере необходимости. Свежесобранный картофель обладает особым вкусом, который трудно сравнить с тем, что пролежал всю зиму.
Осенний урожай — это не только вкусно, но и символ победы над календарём. Немного смекалки, и картофель из августовской грядки станет главным украшением вашего стола.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
