Секрет пышной листвы скрывается в обычной кухонной банке

1:57
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычная пищевая сода, которую мы привыкли использовать на кухне, способна творить чудеса и в цветочных горшках? Этот недорогой и простой продукт помогает не только поддерживать растения красивыми, но и защищает их от множества проблем.

Комнатные растения и кожа летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комнатные растения и кожа летом

Как сода влияет на растения

Пищевая сода обладает мягким щелочным действием. В небольших количествах она способна снизить кислотность почвы и создать менее благоприятную среду для развития плесени и грибка. Это особенно важно для комнатных растений, которые часто страдают от повышенной влажности и недостаточной вентиляции.

Борьба с болезнями и вредителями

Одно из главных преимуществ соды — её защитные свойства. Она помогает:

  • предотвратить появление мучнистой росы;
  • снизить риск грибковых инфекций;
  • отпугнуть мелких насекомых-вредителей.

Для этого достаточно приготовить слабый раствор соды с водой и использовать его для полива или лёгкого опрыскивания листьев.

Природный помощник без химии

"Сода — это экологичная альтернатива агрессивным химическим средствам. Она не вредит почве и остаётся безопасной для человека и домашних животных", — отмечают специалисты.

Кроме того, сода помогает устранить неприятные запахи в горшке, которые иногда появляются из-за застоя влаги и разложения органики.

Как правильно применять

Важно помнить: в случае с растениями меньше — значит лучше. Слишком концентрированный раствор может повредить корни. Оптимально использовать 1 чайную ложку соды на литр воды и применять не чаще одного раза в месяц.

Почему стоит попробовать

Сода — это простой и доступный способ поддерживать здоровье комнатных растений. Она помогает улучшить их внешний вид, укрепить иммунитет и снизить потребность в химии.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
