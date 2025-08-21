Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные подтвердили наличие океана под льдом спутника Юпитера Каллисто
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности
Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер
Водителям рассказали, в каких случаях лучше управлять коробкой передач вручную
Домашние методы удаления волос на лице набирают популярность среди женщин
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями

Спас картошку за сутки: народный метод от колорадского жука работает лучше химии

Раствор из горчичного порошка и уксуса уничтожает личинок и взрослых колорадских жуков
2:06
Садоводство

Колорадский жук — главный враг картофельных грядок. Он способен за несколько дней уничтожить посадки, оставив дачника без урожая. Однако существует простой народный способ, позволяющий справиться с вредителем всего за сутки — без химии и лишних затрат.

Колорадский жук на картофеле
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колорадский жук на картофеле

Секрет в горчице и уксусе

Эффективный раствор готовится из доступных ингредиентов:

  • 100 г горчичного порошка;

  • 10 л воды;

  • 100 мл 9%-го уксуса.

Все компоненты смешиваются до однородности. Горчица выделяет резкий запах, который жуки не переносят, а уксус усиливает действие, делая листья непривлекательными для вредителей.

Как правильно обработать кусты

Опрыскивание проводят утром в сухую погоду, чтобы раствор успел закрепиться на листьях. Важно тщательно обработать кусты со всех сторон, включая нижнюю часть листьев.

Для лучшего эффекта некоторые добавляют немного жидкого мыла — оно помогает смеси прилипнуть к поверхности и продлевает её действие.

Результат уже через несколько часов

Метод эффективен не только против взрослых жуков, но и против личинок. Уже спустя несколько часов вредители начинают покидать растения. Чтобы закрепить результат, обработку рекомендуется повторить через несколько дней. Обычно достаточно двух процедур.

Безопасность и профилактика

Раствор абсолютно безопасен для человека и не накапливается в клубнях. Поэтому он отлично подходит для небольших огородов, где химия нежелательна.

Для профилактики можно дополнительно высаживать рядом с картофелем растения-репелленты — бархатцы или календулу. Их запах отпугивает колорадского жука и снижает риск нового нашествия.

Простой народный метод с горчицей и уксусом позволяет быстро и безопасно защитить картофель от колорадского жука. Главное — обработать все кусты без исключения и повторять процедуру при необходимости.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности
Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер
Водителям рассказали, в каких случаях лучше управлять коробкой передач вручную
Домашние методы удаления волос на лице набирают популярность среди женщин
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями
Успенский собор в Киеве решили дерусифицировать
Врачи назвали самые опасные ошибки владельцев кошек, угрожающие здоровью питомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.