Вот кто портит вашу морковь: один сосед на грядке делает её горькой и жёсткой

Хрен, редис и редька угнетают рост моркови и придают корнеплодам горечь
Садоводство

Горькая морковь — одна из самых неприятных проблем для огородников. Причина часто не в семенах или уходе, а в соседях по грядке. Некоторые растения способны испортить вкус корнеплодов и даже снизить урожай.

Морковь на грядке
Морковь на грядке

Нежелательные соседи

  • Укроп. Несмотря на распространённое мнение, он ухудшает вкус моркови, выделяя вещества, придающие ей горечь.

  • Петрушка. Конкурирует за питательные вещества, из-за чего корнеплоды становятся жёсткими.

  • Сельдерей. Подвержен тем же вредителям, что и морковь, что увеличивает риск потери урожая.

  • Свекла. Забирает те же элементы из почвы, делая морковь мелкой и невкусной.

  • Хрен. Его корни выделяют вещества, угнетающие развитие моркови.

  • Редис и редька. Меняют химический состав почвы, из-за чего корнеплоды приобретают горечь.

  • Лук-порей. В тесном соседстве обе культуры развиваются хуже.

  • Фенхель. Сильный антагонист, подавляющий рост многих овощей, включая морковь.

  • Капуста. Даёт сильное затенение, из-за чего морковь вырастает мелкой и несладкой.

  • Подсолнухи и кукуруза. Забирают слишком много влаги и питания, лишая морковь сладости.

Как избежать горечи

Чтобы вырастить сочную и сладкую морковь, важно грамотно планировать посадки. Избегайте неблагоприятных соседей, размещайте культуры на расстоянии и учитывайте их совместимость.

Правильное сочетание растений поможет не только улучшить вкус корнеплодов, но и защитить грядки от вредителей.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

