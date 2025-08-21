Кожура расскажет все: этот простой тест определит, пора ли вам копать картошку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
1:14
Садоводство

Картофель обычно убирают с конца августа до середины сентября. Однако сроки сбора урожая сильно влияют на его качество и количество. Важно учитывать не только лунный календарь, но и другие показатели зрелости клубней.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Опытные дачники предлагают несколько способов определить готовность картофеля к уборке.

  1. Первый признак — состояние ботвы. Когда стебли и листья становятся желтыми, сохнут и ложатся на землю, это сигнал к завершению вегетационного периода. Рекомендуется собирать урожай через 10-14 дней после массового увядания ботвы.
  2. Второй признак — состояние кожуры клубней. У полностью созревшего картофеля кожура твердеет и становится грубой. При легком трении она не шелушится.

Чтобы проверить это, нужно выкопать несколько кустов и внимательно осмотреть кожуру клубней. Если она легко повреждается, картофель еще не готов к уборке.

Совет: уборку лучше проводить в сухую и солнечную погоду. Земля не должна быть слишком влажной, а жара может привести к перегреву клубней, что ухудшит их качество при хранении.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

