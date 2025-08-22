Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теплица может погубить урожай в августе: срочные меры, которые спасают плоды

3:01
Садоводство

Вторая половина лета — время активного сбора урожая. В теплицах и парниках к этому моменту уже зреют помидоры, огурцы, перцы и баклажаны. Закрытые конструкции дают растениям тепло и защищают их от капризов погоды, но при этом требуют внимательного ухода. В жаркие солнечные дни овощи особенно нуждаются в питательной почве, регулярном поливе и защите от болезней.

Агроном
Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Агроном

Основные правила ухода

Чтобы растения в теплице были здоровыми и давали хороший урожай, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • Регулярное пасынкование. Удаляйте лишние побеги у томатов, огурцов и баклажанов, чтобы питание распределялось на плоды. Нижние пожелтевшие листья у томатов лучше срезать.

  • Борьба с сорняками. Их нужно удалять как можно раньше, пока они не разрослись и не успели дать семена.

  • Аккуратное рыхление. Почву необходимо проветривать, но при этом важно не повредить поверхностные корни, особенно у огурцов.

  • Полив под корень. Влага должна поступать к корням, чтобы снизить риск грибковых заболеваний. Перцы можно поливать и сверху по листьям.

  • Своевременный сбор урожая. Зрелые плоды нужно снимать вовремя, чтобы растение направляло силы на формирование новых.

Как избежать болезней

В теплицах овощи особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Томаты и огурцы чаще страдают от фитофтороза и плесени, тогда как перцы подвержены нападению тли и паутинного клеща. Главная профилактика — вентиляция.

В августе ночная температура часто снижается, что приводит к конденсату на листьях. Именно на влажной поверхности быстро развивается плесень. Поэтому проветривание теплицы ночью помогает снизить влажность и сохранить здоровье растений.

Способы защиты растений

Когда появляются первые признаки болезней или вредителей, садоводу приходится выбирать стратегию:

  1. Оставить всё как есть. В этом случае есть риск потерять часть урожая.

  2. Экологическая борьба. Народные средства, настои трав, натуральные растворы — щадящий метод, но он менее эффективен при серьёзных поражениях.

  3. Химическая обработка. Опрыскивание специальными препаратами способно спасти урожай. Главное — строго соблюдать инструкции и сроки выведения средств, чтобы плоды оставались безопасными для употребления.

Выращивание овощей в теплице требует регулярного ухода: пасынкования, прополки, полива и своевременного сбора плодов. Вентиляция остаётся ключевым фактором, позволяющим избежать грибковых заболеваний. А при первых признаках проблем важно выбрать метод защиты, подходящий именно для ваших культур.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
