В 10 раз больше урожая: вот зачем закапывать помидоры в грядки осенью — гениальный метод

1:22
Садоводство

Сентябрь — время активной подготовки дачи к новому сезону. Важно уделить внимание почве, чтобы она была готова к весенним посадкам. Осень — это отличный период для улучшения плодородия земли и её оздоровления.

Томаты разных сортов
Фото: Freepik by stockking
Томаты разных сортов

Растения получают важные микроэлементы и витамины из почвы. Для сохранения её плодородия необходимо регулярно вносить удобрения. Некоторые дачники советуют закапывать в землю целые помидоры, что является народным методом для решения нескольких задач одновременно.

Помидоры содержат фосфор, магний, калий и кальций, которые способствуют росту растений и улучшают состояние почвы. Они также защищают растения от болезней и делают грунт более рыхлым, что облегчает доступ воздуха и воды к корням, объясняют авторы блога "Наша Жизнь".

Для закапывания помидоров нужно сделать небольшие лунки глубиной 15-22 см на грядке. В каждую лунку помещают по одному помидору. Важно соблюдать расстояние между лунками — около 15 см. Эту процедуру лучше завершить до наступления заморозков. Когда наступят первые ночные холода, рекомендуется укрыть лунки агроволокном для защиты.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
