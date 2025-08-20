В 10 раз больше урожая: вот зачем закапывать помидоры в грядки осенью — гениальный метод

Зачем опытные дачники закапывают помидоры в землю осенью: секрет богатого урожая

Сентябрь — время активной подготовки дачи к новому сезону. Важно уделить внимание почве, чтобы она была готова к весенним посадкам. Осень — это отличный период для улучшения плодородия земли и её оздоровления.

Фото: Freepik by stockking Томаты разных сортов

Растения получают важные микроэлементы и витамины из почвы. Для сохранения её плодородия необходимо регулярно вносить удобрения. Некоторые дачники советуют закапывать в землю целые помидоры, что является народным методом для решения нескольких задач одновременно.

Помидоры содержат фосфор, магний, калий и кальций, которые способствуют росту растений и улучшают состояние почвы. Они также защищают растения от болезней и делают грунт более рыхлым, что облегчает доступ воздуха и воды к корням, объясняют авторы блога "Наша Жизнь".

Для закапывания помидоров нужно сделать небольшие лунки глубиной 15-22 см на грядке. В каждую лунку помещают по одному помидору. Важно соблюдать расстояние между лунками — около 15 см. Эту процедуру лучше завершить до наступления заморозков. Когда наступят первые ночные холода, рекомендуется укрыть лунки агроволокном для защиты.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

