Не вредители, а садовые санитары: за что улитки и слизни заслужили уважение

Улитки и слизни улучшают структуру почвы с помощью слизи
2:04
Садоводство

Улитки и слизни передвигаются благодаря слизистой жидкости, которую выделяют во время движения. Эта липкая субстанция не только облегчает скольжение по земле, но и оказывает пользу для почвы. Слизь способствует её аэрации, помогает удерживать влагу и связывает частички грунта, улучшая его структуру.

Улитки и слизни в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки и слизни в огороде

Естественные уборщики сада

Многие садоводы воспринимают брюхоногих как вредителей, но у них есть и полезные качества. Улитки и слизни активно питаются опавшими листьями и растительными остатками, очищая участок от мелкого органического мусора. Они также поедают грибы, в том числе повреждённые и уже непригодные для других животных. Таким образом, моллюски помогают переработать отходы и поддерживать естественный баланс в саду.

Природные производители компоста

В процессе питания улитки и слизни выделяют навоз, богатый питательными веществами. Он действует как природный компост, обогащая почву и улучшая её плодородие. Такая естественная подкормка ускоряет развитие растений и делает грунт более здоровым и живым.

Важная часть цепочки питания

Улитки и слизни являются не только "садовыми рабочими", но и важным звеном в пищевой цепочке. Их охотно поедают ежи, птицы, ящерицы, лягушки и жабы. Эти животные, в свою очередь, также приносят саду пользу: снижают количество насекомых-вредителей и способствуют сохранению биоразнообразия.

Хотя улитки и слизни могут повредить отдельные растения, их роль в экосистеме сада гораздо шире. Они улучшают структуру почвы, производят природное удобрение, очищают территорию от органических остатков и служат пищей для многих полезных животных. Вместо того чтобы полностью избавляться от них, стоит рассматривать этих моллюсков как часть естественного баланса, необходимого для здоровья сада.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Последние материалы
