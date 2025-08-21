Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские точки красоты, которые делают кожу сияющей и свежей всего за пару минут в день
В Амазонке найден новый вид пираний-вегетарианцев с зубами, похожими на человеческие
Учёные: рельеф мышц зависит от дефицита жира и силовых тренировок
CNN: Абу-Даби станет домом для нового тематического парка Disney
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре

Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Признаки присутствия змей в саду: сброшенная кожа и следы на почве
3:01
Садоводство

Во Франции встречаются два семейства змей: ужи (подвязочники) и гадюки. Первые включают около двенадцати видов, вторые — четыре. Важно понимать, что появление змеи в саду не всегда повод для паники. Напротив, это признак здоровой экосистемы: змеи питаются насекомыми, грызунами и другими мелкими животными, поддерживая природный баланс.

Змея в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Змея в саду

Как понять, что в саду живёт змея

Существуют несколько характерных признаков:

  • сброшенная кожа — прозрачная сухая оболочка, свидетельствующая о росте и линьке змеи;

  • следы на почве — волнистые линии в форме "S", заметные на песке или рыхлой земле;

  • укрытия — норы других животных (например, кротов), кучи камней, густые кусты или даже укромные уголки строений.

Змеи любят тёплые и тёмные места, так как они экзотермические животные и регулируют температуру тела за счёт внешнего тепла.

Как отличить ужей от гадюк

Основной ориентир — глаза. У ужей зрачки круглые, у гадюк — вертикальные, похожие на кошачьи. Ужи имеют овальную голову и крупные гладкие чешуйки на верхней части головы. У гадюк голова треугольной формы, чешуйки мелкие и незаметные.

Различается и строение тела: уж тонкий и вытянутый, с длинным хвостом, тогда как гадюка коренастая, с коротким и толстым хвостом. Эти признаки позволяют определить вид при случайной встрече.

Правила поведения при встрече

Если вы заметили змею в саду, главное — сохранять спокойствие. Оптимальная дистанция — около одного метра: животное не воспримет вас как угрозу. Большинство змей предпочитает скрыться при малейшем шуме. Не стоит пытаться ловить их или прогонять руками.

Чтобы снизить вероятность появления змей рядом с домом, достаточно регулярно убирать территорию: не оставлять кучи листьев, веток и камней, поддерживать порядок в траве и кустарниках.

Сожительство или защита

Если присутствие змей не вызывает беспокойства, можно выделить для них отдельный уголок сада: сложить хворост или камни. Это создаст естественное укрытие и позволит ужам охотиться на грызунов, уменьшая их популяцию.

В разных культурах отношение к змеям различается. В Индии, например, кобра считается священным животным, а в Древнем Египте змеи были символом власти и мудрости. Восприятие этих рептилий во многом зависит от культурных традиций и взглядов общества.

Змеи в саду — не всегда угроза, а чаще показатель природного равновесия. Умение различать ужей и гадюк, спокойное поведение и правильное обустройство участка помогут безопасно сосуществовать с этими рептилиями и даже извлечь пользу от их присутствия.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа
Военные новости
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Губернатор региона: Хабаровский край готовится к строительству аффинажного завода
Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда
Когда копать картофель: ботва и кожура — 2 признака, что урожай созрел и готов к уборке
Лекарства с истёкшим сроком годности нужно относить в аптеку
Известия: кроссовер GAC GS4 с полным приводом выйдет в России в сентябре
Эксперт Виктор Достов рассказал, как вернуть деньги при случайной оплате улыбкой
Мини-юбки снова в тренде: неожиданные сочетания, которые сделают образ дерзким и современным
Зепюр Брутян публично поддержала адвоката Прилучного после сообщения об угрозах
Пшённая каша с корицей: предлагаем простой рецепт для идеального завтрака
Груши помогают улучшить пищеварение и снижают уровень холестерина в крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.