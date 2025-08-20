Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
Ассоциация Альцгеймера: активность и питание защищают мозг от старения

Земля под корой оживает: эффект, которого не ждёт ни один дачник

Садоводы объяснили, как мульчирование корой помогает бороться с сорняками
2:03
Садоводство

Обычная сосновая кора может буквально преобразить почву и внешний вид участка. Сегодня мульчирование корой используют не только в декоративных целях, но и для здоровья растений и защиты от сорняков.

Мульча из коры
Фото: commons.wikimedia. org by Apostoloff is licensed under GNU General Public License
Мульча из коры

Почему кора так полезна

Толстый слой коры защищает верхний слой земли от ветра и дождя, не даёт образовываться плотной корке и помогает корням "дышать". Ещё одно важное преимущество — сохранение влаги: летом почва дольше остаётся влажной, а зимой корни получают защиту от морозов.

Живая почва

Кора постепенно разлагается, обогащая землю органикой и питательными веществами. Почва становится рыхлой, плодородной и более подходящей для полезной микрофлоры. Растения, растущие на такой земле, обычно здоровее и крепче.

Борьба с сорняками

Слой в 3-5 см работает как щит: сорняки лишаются света и места для роста. Даже самые стойкие из них заметно сдают позиции, освобождая пространство и питательные вещества для культурных растений.

Дополнительные бонусы

  • Почва меньше перегревается летом и быстрее восстанавливается весной.
  • Улитки и некоторые вредители чувствуют себя в такой среде хуже.
  • Клумбы и дорожки приобретают ухоженный и аккуратный вид.

О чём нужно помнить

Сосновая кора слегка подкисляет землю — это хорошо для гортензий и рододендронов, но может мешать растениям, предпочитающим нейтральные почвы. Для молодых роз кора также не лучший вариант: им требуется больше азота. В таких случаях стоит комбинировать мульчу с органическими удобрениями.

Первые результаты

Изменения можно заметить уже через несколько недель: земля становится мягче, сорняков меньше, а полив требуется реже. При регулярном обновлении мульчи сад выглядит ухоженным без лишних усилий.

Уточнения

Кора́ (лат. cortex) — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа
Военные новости
Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
Не допустить проникновения пауков в дом осенью поможет регулярная уборка
Синоптик Ильин: погода в сентябре удивит температурными скачками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.