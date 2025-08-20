Земля под корой оживает: эффект, которого не ждёт ни один дачник

Обычная сосновая кора может буквально преобразить почву и внешний вид участка. Сегодня мульчирование корой используют не только в декоративных целях, но и для здоровья растений и защиты от сорняков.
Толстый слой коры защищает верхний слой земли от ветра и дождя, не даёт образовываться плотной корке и помогает корням "дышать". Ещё одно важное преимущество — сохранение влаги: летом почва дольше остаётся влажной, а зимой корни получают защиту от морозов.
Кора постепенно разлагается, обогащая землю органикой и питательными веществами. Почва становится рыхлой, плодородной и более подходящей для полезной микрофлоры. Растения, растущие на такой земле, обычно здоровее и крепче.
Слой в 3-5 см работает как щит: сорняки лишаются света и места для роста. Даже самые стойкие из них заметно сдают позиции, освобождая пространство и питательные вещества для культурных растений.
Сосновая кора слегка подкисляет землю — это хорошо для гортензий и рододендронов, но может мешать растениям, предпочитающим нейтральные почвы. Для молодых роз кора также не лучший вариант: им требуется больше азота. В таких случаях стоит комбинировать мульчу с органическими удобрениями.
Изменения можно заметить уже через несколько недель: земля становится мягче, сорняков меньше, а полив требуется реже. При регулярном обновлении мульчи сад выглядит ухоженным без лишних усилий.
Кора́ (лат. cortex) — общее название совокупности тканей, расположенных снаружи от камбия. Имеется как в стеблях, так и в корнях, состоит из тканей различного строения и происхождения.
