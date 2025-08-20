Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Ассоциация Альцгеймера: активность и питание защищают мозг от старения
Не допустить проникновения пауков в дом осенью поможет регулярная уборка

Простая насыпь — а урожай растёт как на дрожжах: зачем окучивать грядки

Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
2:42
Садоводство

Окучивание — это агротехнический приём, при котором стебли растений частично засыпают землёй, создавая вокруг них небольшие насыпи. Для работы используют рыхлитель, тяпку, лопату или грабли. Обычно высота насыпи составляет 10-15 см, но она зависит от вида культуры и стадии её развития. Процедуру повторяют несколько раз за сезон, следя, чтобы не повредить корни. Работать лучше в сухую погоду: влажная земля липкая и плохо ложится.

прополка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
прополка

Зачем окучивать растения

У этой техники несколько целей. Во-первых, она защищает растения от холода и удерживает их в вертикальном положении. Во-вторых, окучивание лишает некоторые части растения доступа к свету, что позволяет сформировать белые и нежные побеги или корнеплоды. Кроме того, оно стимулирует образование дополнительных корней и клубней, что делает урожай более обильным и качественным.

Какие культуры нуждаются в окучивании

Наибольшую известность эта практика получила при выращивании картофеля. Насыпь вокруг стеблей препятствует попаданию солнечного света на клубни: они не зеленеют и остаются съедобными. К тому же растение образует больше клубней, а значит, урожай увеличивается.

Окучивание используют и для других культур:

  • Артишоки — чтобы защитить корни от холода;

  • Спаржа — для получения белых побегов, которые не видят света;

  • Одуванчик — при обработке формирует бледные и нежные листья;

  • Лук-порей — даёт длинные белые ножки за счёт постоянного лишения света;

  • Горох, фасоль, капуста — укрепление корневой системы и защита стеблей от перегиба под тяжестью плодов и листьев;

  • Чеснок — окучивание позволяет выращивать его на рыхлых грядках, так как культура плохо переносит тяжёлую влажную почву.

Дополнительное применение

Окучивание используют не только для овощей. Такой приём помогает молодым кустарникам, например розам, лучше укорениться и пережить первую зиму. Насыпь вокруг основания куста защищает корни и снижает риск вымерзания.

Окучивание — простой, но эффективный способ повысить урожайность, защитить растения и улучшить их развитие. Этот приём помогает формировать нежные побеги, предотвращает загнивание и укрепляет корневую систему. Регулярное применение окучивания делает растения более устойчивыми и способствует получению качественного урожая.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
Не допустить проникновения пауков в дом осенью поможет регулярная уборка
Синоптик Ильин: погода в сентябре удивит температурными скачками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.