Простая насыпь — а урожай растёт как на дрожжах: зачем окучивать грядки

Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений

Окучивание — это агротехнический приём, при котором стебли растений частично засыпают землёй, создавая вокруг них небольшие насыпи. Для работы используют рыхлитель, тяпку, лопату или грабли. Обычно высота насыпи составляет 10-15 см, но она зависит от вида культуры и стадии её развития. Процедуру повторяют несколько раз за сезон, следя, чтобы не повредить корни. Работать лучше в сухую погоду: влажная земля липкая и плохо ложится.

Зачем окучивать растения

У этой техники несколько целей. Во-первых, она защищает растения от холода и удерживает их в вертикальном положении. Во-вторых, окучивание лишает некоторые части растения доступа к свету, что позволяет сформировать белые и нежные побеги или корнеплоды. Кроме того, оно стимулирует образование дополнительных корней и клубней, что делает урожай более обильным и качественным.

Какие культуры нуждаются в окучивании

Наибольшую известность эта практика получила при выращивании картофеля. Насыпь вокруг стеблей препятствует попаданию солнечного света на клубни: они не зеленеют и остаются съедобными. К тому же растение образует больше клубней, а значит, урожай увеличивается.

Окучивание используют и для других культур:

Артишоки — чтобы защитить корни от холода;

Спаржа — для получения белых побегов, которые не видят света;

Одуванчик — при обработке формирует бледные и нежные листья;

Лук-порей — даёт длинные белые ножки за счёт постоянного лишения света;

Горох, фасоль, капуста — укрепление корневой системы и защита стеблей от перегиба под тяжестью плодов и листьев;

Чеснок — окучивание позволяет выращивать его на рыхлых грядках, так как культура плохо переносит тяжёлую влажную почву.

Дополнительное применение

Окучивание используют не только для овощей. Такой приём помогает молодым кустарникам, например розам, лучше укорениться и пережить первую зиму. Насыпь вокруг основания куста защищает корни и снижает риск вымерзания.

Окучивание — простой, но эффективный способ повысить урожайность, защитить растения и улучшить их развитие. Этот приём помогает формировать нежные побеги, предотвращает загнивание и укрепляет корневую систему. Регулярное применение окучивания делает растения более устойчивыми и способствует получению качественного урожая.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

