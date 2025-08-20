Газон теряет цвет? Простые шаги возвращают зелень

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Лужайка у дома часто страдает от засухи, избыточной влаги или неправильного ухода. В итоге трава желтеет, появляются проплешины и сорняки. Но даже самый "уставший" газон можно восстановить — достаточно знать несколько правил.

Газон и клумбы
Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газон и клумбы

Причины проблем

Газон теряет плотность и цвет по разным причинам:

  • нерегулярный полив,
  • слишком короткая стрижка,
  • бедная или уплотнённая почва,
  • нашествие сорняков и мха.

Чаще всего виноваты ошибки в уходе, а не климат.

Что делать в первую очередь

Начинать нужно с аэрации. Проколы земли садовыми вилами или специальным валиком улучшают доступ кислорода и влаги к корням.

Затем важно подкормить траву удобрениями с азотом, фосфором и калием. Азот отвечает за насыщенный зелёный цвет, фосфор укрепляет корни, а калий повышает устойчивость к болезням.

Подсеивание и полив

Если на газоне появились проплешины, их нужно подсевать свежими семенами. Делать это лучше в начале осени или весной, когда почва ещё тёплая и влажная.

Полив — ещё один ключевой момент. Важно не заливать газон, а давать ему влагу равномерно: один-два раза в неделю, но обильно.

Борьба с сорняками и мхом

Сорняки забирают питательные вещества, а мох появляется на переувлажнённых и кислых почвах. Помогут регулярная стрижка, правильный дренаж и известкование почвы для снижения кислотности.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
