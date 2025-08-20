Сад без роз расцветает сильнее: неприхотливые цветы берут на себя роль королевы клумбы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводам предложили заменить розы эхинацеей, лавандой и шалфеем
1:41
Садоводство

Розы потрясают, но требуют внимания. Сад может сиять и без капризов: есть культуры, которые держат цветение всё лето, легко зимуют и почти не болеют.

Эхинацея
Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эхинацея

Главные кандидаты на замену

Эхинацея пурпурная. Крупные "ромашки" цветут с июня по осень, устойчивы к засухе, подходят для срезки и бордеров.
Лаванда узколистная. Серебристая листва, фиолетовые свечи, средиземноморский аромат, отличный медонос.
Шалфей (дубравный/мутовчатый). Долгое цветение колосами, плотные куртины, аккуратная архитектура клумб.

Почему они удобнее роз

  • переносят жару и перерывы в поливе после укоренения;

  • редко поражаются вредителями и болезнями;

  • большинство сортов зимостойки; укрытие требуется лишь в зонах с суровыми малоснежными зимами.

Уход — по минимуму

  • весной обрезка сухих стеблей;

  • летом удаление отцветших соцветий для продления волны;

  • полив эпизодический, без "болота";

  • лёгкое питание: комплексное удобрение 1-2 раза за сезон.

Бонусы для сада и дома

  • активно привлекают пчёл и бабочек, поддерживая биоразнообразие;

  • долго стоят в срезке, наполняют дом ароматом и цветом;

  • легко собираются в композиции: микс-бордеры, гравийные сады, пряные и "сухие" клумбы.

Комбинации, которые работают

  • эхинацея + мискантус/перовские — контраст форм и фактур;

  • лаванда + розмарин/чистец шерстистый — серебристо-фиолетовый ритм;

  • шалфей + котовник/вероника — непрерывная синяя гамма.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
