Сухая ботва обманывает: почему копать картошку рано — значит потерять урожай

Зрелость картофеля определяют по плотности кожуры клубней
1:53
Садоводство

В августе засохшая ботва часто выглядит как зелёный "сигнал к старту". Но полагаться только на неё рискованно: главный индикатор готовности — кожура клубня.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Главный признак зрелости

Проведите пальцем по клубню. Если кожура плотная и не счищается, картофель готов к уборке. Тонкая, легко снимающаяся кожура — признак недозрелости и плохой лёжкости.

Когда ботва "подвела"

Засыхание могло случиться из-за болезней или засухи. В этом случае клубням нужно дозреть в земле — дайте им ещё 7-10 дней, чтобы оболочка укрепилась.

Пробный куст отвечает точнее

Не гадайте по ботве: выкопайте один пробный куст. Оцените текстуру кожуры и общее состояние клубней. Плотная оболочка — копаем; нежная — ждём.

Чего точно стоит избегать

  • Слишком ранняя копка. Недозрелые клубни травмируются, становятся "воротами" для инфекций.

  • Гонка за свободной грядкой. Освободите место позже — так сохраните больше урожая при хранении.

  • Мокрая почва. Работайте в сухой солнечный день после просыхания земли — механических повреждений будет меньше.

Почему терпение окупается

Дозревание в почве особенно важно в дождливый период: кожура крепнет и лучше защищает мякоть. Зрелые клубни лежат дольше — до нового сезона.

Чек-лист августа: быстро проверить и решить

  • Осмотрите ботву: сухость — повод проверить, а не копать.

  • Проведите тест кожуры на 1-2 клубнях.

  • Выкопайте пробный куст.

  • Нет плотной кожуры? Подождите 7-10 дней.

  • Планируйте уборку на сухую погоду.

  • Учитывайте сроки созревания сорта — не все одинаковы.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
