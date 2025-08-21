Сухая ботва обманывает: почему копать картошку рано — значит потерять урожай

В августе засохшая ботва часто выглядит как зелёный "сигнал к старту". Но полагаться только на неё рискованно: главный индикатор готовности — кожура клубня.
Проведите пальцем по клубню. Если кожура плотная и не счищается, картофель готов к уборке. Тонкая, легко снимающаяся кожура — признак недозрелости и плохой лёжкости.
Засыхание могло случиться из-за болезней или засухи. В этом случае клубням нужно дозреть в земле — дайте им ещё 7-10 дней, чтобы оболочка укрепилась.
Не гадайте по ботве: выкопайте один пробный куст. Оцените текстуру кожуры и общее состояние клубней. Плотная оболочка — копаем; нежная — ждём.
Слишком ранняя копка. Недозрелые клубни травмируются, становятся "воротами" для инфекций.
Гонка за свободной грядкой. Освободите место позже — так сохраните больше урожая при хранении.
Мокрая почва. Работайте в сухой солнечный день после просыхания земли — механических повреждений будет меньше.
Дозревание в почве особенно важно в дождливый период: кожура крепнет и лучше защищает мякоть. Зрелые клубни лежат дольше — до нового сезона.
Осмотрите ботву: сухость — повод проверить, а не копать.
Проведите тест кожуры на 1-2 клубнях.
Выкопайте пробный куст.
Нет плотной кожуры? Подождите 7-10 дней.
Планируйте уборку на сухую погоду.
Учитывайте сроки созревания сорта — не все одинаковы.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
