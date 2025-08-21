Почва задохнётся, если туда попадёт это — ошибка, которую совершают даже опытные садоводы

Иногда желание сделать землю плодородной оборачивается обратным результатом. Всё из-за одной и той же ошибки, которую совершают даже опытные садоводы.
Компост — это живой организм, и его баланс очень легко нарушить. Добавив туда неподходящие материалы, можно не обогатить землю, а испортить её структуру.
Многие уверены: раз отходы органические, значит, они точно подойдут. Но некоторые вещества не только тормозят процесс разложения, но и вредят полезной микрофлоре.
Цитрусовые содержат эфирные масла, которые подавляют активность бактерий. Избыток таких отходов делает компост кислым и непригодным для растений.
Эти отходы не разлагаются правильно, вызывают гниение и привлекают грызунов, превращая компост в рассадник проблем.
При разложении семена часто сохраняются живыми и затем прорастают прямо на грядках, создавая новые хлопоты.
Глянцевые журналы, печать и окрашенные коробки содержат химические красители. Они не разлагаются и накапливаются в почве.
В отличие от древесной, угольная зола насыщена тяжёлыми металлами. Она ухудшает структуру земли и делает её небезопасной.
Патогены прекрасно переживают процесс разложения и могут заразить будущие посадки.
Кошачий и собачий помёт содержат паразитов. Без специальной термической обработки они делают компост опасным.
Уксус и остатки маринадов сбивают pH компоста, делая его непригодным для большинства культур.
Компостирование — тонкий биологический процесс. Если относиться к нему правильно, он щедро отплатит богатым урожаем.
Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов.
