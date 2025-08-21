Почва задохнётся, если туда попадёт это — ошибка, которую совершают даже опытные садоводы

Ошибки при компостировании: список отходов, которые портят землю

Иногда желание сделать землю плодородной оборачивается обратным результатом. Всё из-за одной и той же ошибки, которую совершают даже опытные садоводы.

Компост — это живой организм, и его баланс очень легко нарушить. Добавив туда неподходящие материалы, можно не обогатить землю, а испортить её структуру.

Не всё органическое подходит для компоста

Многие уверены: раз отходы органические, значит, они точно подойдут. Но некоторые вещества не только тормозят процесс разложения, но и вредят полезной микрофлоре.

Цитрусовые корки — скрытая угроза

Цитрусовые содержат эфирные масла, которые подавляют активность бактерий. Избыток таких отходов делает компост кислым и непригодным для растений.

Мясо, рыба и молочные продукты

Эти отходы не разлагаются правильно, вызывают гниение и привлекают грызунов, превращая компост в рассадник проблем.

Сорняки с семенами

При разложении семена часто сохраняются живыми и затем прорастают прямо на грядках, создавая новые хлопоты.

Бумага и картон с краской

Глянцевые журналы, печать и окрашенные коробки содержат химические красители. Они не разлагаются и накапливаются в почве.

Зола от угля

В отличие от древесной, угольная зола насыщена тяжёлыми металлами. Она ухудшает структуру земли и делает её небезопасной.

Больные растения

Патогены прекрасно переживают процесс разложения и могут заразить будущие посадки.

Опасные отходы животных

Кошачий и собачий помёт содержат паразитов. Без специальной термической обработки они делают компост опасным.

Кислые продукты и маринады

Уксус и остатки маринадов сбивают pH компоста, делая его непригодным для большинства культур.

Компост — это не мусорное ведро

Компостирование — тонкий биологический процесс. Если относиться к нему правильно, он щедро отплатит богатым урожаем.

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов.

