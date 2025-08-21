Огородный бракоразводный процесс: кто с кем никогда не уживётся под одной крышей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Казалось бы, что может быть проще: посадить на одной грядке разные культуры и радоваться богатому урожаю? Но не всё так просто. Некоторые растения абсолютно несовместимы друг с другом и, оказавшись рядом, начинают мешать соседям развиваться, отнимают питательные вещества и в итоге лишают огородника хорошего результата.

грядка лука и моркови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
грядка лука и моркови

Огурцы и картофель — один из самых неудачных дуэтов. Картофель быстро вытягивает из земли полезные вещества, оставляя огурцы без питания. К тому же его ботва создает тень, которая мешает плетям огурцов.

Фенхель и томаты — ещё один пример плохого соседства. Фенхель выделяет вещества, которые угнетают рост паслёновых, и помидоры начинают чахнуть и хуже плодоносить.

Лук и горох — союз, обречённый на неудачу. Лук тормозит развитие бобовых, а горох в ответ делает луковицы слабыми и мелкими.

Капуста и виноград — постоянные конкуренты за влагу и питательные вещества. К тому же виноградная лоза создаёт густую тень, которая губительна для светолюбивой капусты.

Малина и земляника — настоящий подарок для вредителей. У этих культур одни и те же болезни и насекомые-вредители, из-за чего инфекция распространяется молниеносно.

Свекла и шпинат тоже не лучшие соседи: им нужны одни и те же микроэлементы, поэтому урожай и того, и другого в итоге выходит слабым.

Подсолнухи и картофель не совместимы из-за аллелопатии: подсолнух выделяет вещества, которые угнетают рост картофеля.

Укроп и морковь, несмотря на распространённое мнение, также конфликтуют. Укроп быстро разрастается и затеняет морковь, мешая ей формировать полноценные корнеплоды.

Перец и фасоль — ещё один провальный вариант. Фасоль обвивает кусты перца, мешая их нормальному проветриванию и отнимая питание.

Редька и иссоп — редкий, но крайне нежелательный тандем. Эфирные масла иссопа делают редьку горькой и практически несъедобной.

Зная эти несовместимости, легко составить грамотный план посадок и избежать многих проблем. Правильное соседство — это залог здорового и богатого урожая.



Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
