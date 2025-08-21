Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Льняной сарафан и и босоножки создают идеальный образ для жаркой свадьбы
Стерилизация и стресс могут вызывать избыточный вес у домашних собак — ветеринары
Храм Зевса Олимпийского в Акрагасе не достроили из-за войн с Карфагеном
Огурцы и помидоры при совместном употреблении перегружают ЖКТ
На Алтае измерили глубину реки Катунь под Ороктойским мостом более 70 метров
Эксперты: замоченный в молоке хлеб делает котлеты сочнее
Россия стала главным импортёром черешни из Узбекистана
Сарик Андреасян показал кадры из экранизации сказки Пушкина
Дизайнеры перечислили бюджетные стили для оформления участка

Хотели алый урожай, а получили зелёные джунгли: главные ошибки, которые обнуляют цвет перцев

Недостаток тепла и калия тормозят покраснение перца — советы агрономов
3:30
Садоводство

Сочный красный болгарский перец — гордость любого дачника. Но бывает, что даже в конце сезона плоды остаются зелёными и не спешат менять цвет. Причин тому может быть несколько, и большинство из них легко устранить, если вовремя обратить внимание на ключевые нюансы выращивания.

Урожай перцев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урожай перцев

Недостаток тепла и света

Перец — культура южная, любит солнце и тепло. Когда температура опускается ниже +15°C, его рост и созревание замедляются. В холодные ночи и пасмурные дни процесс может практически остановиться. Один из вариантов — собрать зелёные плоды и дозаривать их в помещении при температуре около +20–25°C.

Дефицит калия

Калий — важный элемент для окрашивания перца. Он помогает накоплению сахаров и влияет на насыщенность цвета. Если его не хватает, плодам трудно покраснеть. Простое решение — подкормка золой или калийными удобрениями, особенно во второй половине лета.

Калий отвечает за накопление сахаров и яркость окраски, поэтому подкормка калийными удобрениями (например, золой) может ускорить процесс.

Избыток азота

Азот необходим растениям для роста, но его переизбыток приводит к обильной зелёной массе и торможению процесса созревания. Поэтому к концу лета лучше от азотных удобрений отказаться в пользу фосфорно-калийных.

Слишком густая посадка

Если кусты посажены слишком близко, они затеняют друг друга, и солнечный свет плохо попадает на плоды. А без солнца — ни цвета, ни вкуса. Если заметили, что листья закрывают плоды — можно аккуратно удалить несколько листьев или проредить посадки.

Сорт имеет значение

Некоторые сорта зреют быстрее, чем другие. Особенно гибридные или раннеспелые виды. Если хочется урожай пораньше — стоит обратить внимание на такие сорта, как «Калифорнийское чудо» или «Богатырь».

Умеренное ограничение полива

Интересный приём — сократить полив в период созревания. Такой лёгкий стресс для растения стимулирует его «сосредоточиться» на плодах, а не на листьях и новых побегах. Главное — не пересушить.

Проветривание теплицы

В тепличных условиях перец часто страдает от повышенной влажности и застойного воздуха. Это замедляет созревание и может привести к заболеваниям. Регулярное проветривание поможет и плодам, и растению в целом.

Дозаривание вне куста

Плоды, сорванные зелёными в стадии технической зрелости, часто дозревают даже быстрее, чем если бы они остались на кусте. Их можно положить в ящик, обернуть в бумагу или разместить рядом с яблоками и помидорами — они выделяют этилен, который ускоряет покраснение.

Микроэлементы: бор и магний

Если все условия соблюдены, но перец всё равно не краснеет, возможно, ему не хватает микроэлементов. В этом случае может помочь опрыскивание слабым раствором борной кислоты или сульфата магния.

Не спешите с уборкой

Даже если перец технически зрел, оставьте его на кусте подольше — так он станет ярче и вкуснее. Спешка в этом деле редко приводит к хорошему результату.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый — вид рода Капсикум семейства Паслёновые, а также его плоды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Храм Зевса Олимпийского в Акрагасе не достроили из-за войн с Карфагеном
Стерилизация и стресс могут вызывать избыточный вес у домашних собак — ветеринары
Огурцы и помидоры при совместном употреблении перегружают ЖКТ
Недостаток тепла и калия тормозят покраснение перца — советы агрономов
На Алтае измерили глубину реки Катунь под Ороктойским мостом более 70 метров
Эксперты: замоченный в молоке хлеб делает котлеты сочнее
Россия стала главным импортёром черешни из Узбекистана
Сарик Андреасян показал кадры из экранизации сказки Пушкина
Дизайнеры перечислили бюджетные стили для оформления участка
Контрастные процедуры помогут восстановить организм после тяжёлой тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.