Хотели алый урожай, а получили зелёные джунгли: главные ошибки, которые обнуляют цвет перцев

Сочный красный болгарский перец — гордость любого дачника. Но бывает, что даже в конце сезона плоды остаются зелёными и не спешат менять цвет. Причин тому может быть несколько, и большинство из них легко устранить, если вовремя обратить внимание на ключевые нюансы выращивания.
Перец — культура южная, любит солнце и тепло. Когда температура опускается ниже +15°C, его рост и созревание замедляются. В холодные ночи и пасмурные дни процесс может практически остановиться. Один из вариантов — собрать зелёные плоды и дозаривать их в помещении при температуре около +20–25°C.
Калий — важный элемент для окрашивания перца. Он помогает накоплению сахаров и влияет на насыщенность цвета. Если его не хватает, плодам трудно покраснеть. Простое решение — подкормка золой или калийными удобрениями, особенно во второй половине лета.
Азот необходим растениям для роста, но его переизбыток приводит к обильной зелёной массе и торможению процесса созревания. Поэтому к концу лета лучше от азотных удобрений отказаться в пользу фосфорно-калийных.
Если кусты посажены слишком близко, они затеняют друг друга, и солнечный свет плохо попадает на плоды. А без солнца — ни цвета, ни вкуса. Если заметили, что листья закрывают плоды — можно аккуратно удалить несколько листьев или проредить посадки.
Некоторые сорта зреют быстрее, чем другие. Особенно гибридные или раннеспелые виды. Если хочется урожай пораньше — стоит обратить внимание на такие сорта, как «Калифорнийское чудо» или «Богатырь».
Интересный приём — сократить полив в период созревания. Такой лёгкий стресс для растения стимулирует его «сосредоточиться» на плодах, а не на листьях и новых побегах. Главное — не пересушить.
В тепличных условиях перец часто страдает от повышенной влажности и застойного воздуха. Это замедляет созревание и может привести к заболеваниям. Регулярное проветривание поможет и плодам, и растению в целом.
Плоды, сорванные зелёными в стадии технической зрелости, часто дозревают даже быстрее, чем если бы они остались на кусте. Их можно положить в ящик, обернуть в бумагу или разместить рядом с яблоками и помидорами — они выделяют этилен, который ускоряет покраснение.
Если все условия соблюдены, но перец всё равно не краснеет, возможно, ему не хватает микроэлементов. В этом случае может помочь опрыскивание слабым раствором борной кислоты или сульфата магния.
Даже если перец технически зрел, оставьте его на кусте подольше — так он станет ярче и вкуснее. Спешка в этом деле редко приводит к хорошему результату.
Пе́рец стручко́вый — вид рода Капсикум семейства Паслёновые, а также его плоды.
