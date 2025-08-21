Хотели алый урожай, а получили зелёные джунгли: главные ошибки, которые обнуляют цвет перцев

Недостаток тепла и калия тормозят покраснение перца — советы агрономов

3:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сочный красный болгарский перец — гордость любого дачника. Но бывает, что даже в конце сезона плоды остаются зелёными и не спешат менять цвет. Причин тому может быть несколько, и большинство из них легко устранить, если вовремя обратить внимание на ключевые нюансы выращивания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Урожай перцев

Недостаток тепла и света

Перец — культура южная, любит солнце и тепло. Когда температура опускается ниже +15°C, его рост и созревание замедляются. В холодные ночи и пасмурные дни процесс может практически остановиться. Один из вариантов — собрать зелёные плоды и дозаривать их в помещении при температуре около +20–25°C.

Дефицит калия

Калий — важный элемент для окрашивания перца. Он помогает накоплению сахаров и влияет на насыщенность цвета. Если его не хватает, плодам трудно покраснеть. Простое решение — подкормка золой или калийными удобрениями, особенно во второй половине лета.

Калий отвечает за накопление сахаров и яркость окраски, поэтому подкормка калийными удобрениями (например, золой) может ускорить процесс.

Избыток азота

Азот необходим растениям для роста, но его переизбыток приводит к обильной зелёной массе и торможению процесса созревания. Поэтому к концу лета лучше от азотных удобрений отказаться в пользу фосфорно-калийных.

Слишком густая посадка

Если кусты посажены слишком близко, они затеняют друг друга, и солнечный свет плохо попадает на плоды. А без солнца — ни цвета, ни вкуса. Если заметили, что листья закрывают плоды — можно аккуратно удалить несколько листьев или проредить посадки.

Сорт имеет значение

Некоторые сорта зреют быстрее, чем другие. Особенно гибридные или раннеспелые виды. Если хочется урожай пораньше — стоит обратить внимание на такие сорта, как «Калифорнийское чудо» или «Богатырь».

Умеренное ограничение полива

Интересный приём — сократить полив в период созревания. Такой лёгкий стресс для растения стимулирует его «сосредоточиться» на плодах, а не на листьях и новых побегах. Главное — не пересушить.

Проветривание теплицы

В тепличных условиях перец часто страдает от повышенной влажности и застойного воздуха. Это замедляет созревание и может привести к заболеваниям. Регулярное проветривание поможет и плодам, и растению в целом.

Дозаривание вне куста

Плоды, сорванные зелёными в стадии технической зрелости, часто дозревают даже быстрее, чем если бы они остались на кусте. Их можно положить в ящик, обернуть в бумагу или разместить рядом с яблоками и помидорами — они выделяют этилен, который ускоряет покраснение.

Микроэлементы: бор и магний

Если все условия соблюдены, но перец всё равно не краснеет, возможно, ему не хватает микроэлементов. В этом случае может помочь опрыскивание слабым раствором борной кислоты или сульфата магния.

Не спешите с уборкой

Даже если перец технически зрел, оставьте его на кусте подольше — так он станет ярче и вкуснее. Спешка в этом деле редко приводит к хорошему результату.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый — вид рода Капсикум семейства Паслёновые, а также его плоды.

