Секрет ухода за томатами в конце лета, о котором знают не все

Защита томатов от фитофторы в августе: советы специалистов

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — решающий момент для урожая. В это время кусты томатов требуют особого внимания: именно сейчас формируется вкус и качество последних плодов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Августовская обрезка

Полив и питание

В конце лета растения особенно чувствительны к влаге. Поливать нужно регулярно, но умеренно: избыток воды приводит к растрескиванию плодов, а недостаток — к их мельчанию. Оптимально — 1-2 раза в неделю, строго под корень.

Подкормка также играет ключевую роль. В этот период томаты лучше всего реагируют на калийные удобрения, которые помогают плодам наливаться и ускоряют их созревание.

Удаление лишнего

Чтобы кусты не тратили силы впустую, важно вовремя убирать пасынки и пожелтевшие листья. Это улучшает проветривание, снижает риск заболеваний и направляет питание в плоды.

Полезно прищипнуть верхушку — так растения перестанут тянуться в рост и отдадут энергию последним завязям.

Болезни и профилактика

Влажная погода конца лета часто провоцирует фитофтору. Для профилактики применяют растворы меди или биопрепараты. Также помогает мульчирование и удаление нижних листьев, соприкасающихся с землей.

Сбор урожая

Не стоит ждать полной спелости на кусте. Слегка бурые плоды можно собрать и дозарить в помещении — это снижает риск поражения фитофторой и продлевает срок хранения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

