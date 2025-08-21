Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Перекопка — главная ошибка осени: почему почва от неё только беднеет

Обработка граблями осенью помогает сохранить микроорганизмы и плодородие почвы
Садоводство

Долгие годы осенняя перекопка считалась обязательной практикой для каждого огородника. Но всё чаще садоводы замечают: трудоемкая работа лопатой не приносит ожидаемой пользы. Есть метод проще — и он работает лучше.

Росток в засоленной почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Росток в засоленной почве

Грабли вместо лопаты

После сбора урожая с грядок убирают остатки растений. Крупные комья земли легко разбиваются тыльной стороной граблей, а затем почву разравнивают. Одновременно удаляются корни сорняков.

Такой способ сохраняет естественные каналы в земле, которые создавались корнями растений. Они обеспечивают лучшую аэрацию и водопроницаемость почвы.

Почему не стоит перекапывать глубоко

  • Микроорганизмы остаются в своих слоях — глубокая перекопка разрушает баланс, а поверхностная обработка его сохраняет.

  • Полезные насекомые зимуют спокойно — лопата уничтожает их укрытия, а грабли не мешают.

  • Семена сорняков остаются глубоко — их не поднимают на поверхность, и всхожесть снижается естественным образом.

Дополнительные плюсы

Оставленные растительные остатки превращаются в мульчу: они защищают почву от выветривания и вымывания. Весной такие грядки быстрее прогреваются, остаются рыхлыми и легко обрабатываются.

Природное земледелие в действии

Поверхностная обработка не требует больших усилий, экономит время и силы. При этом верхний слой почвы постепенно становится богаче органикой, а сама земля — здоровее. Это шаг в сторону природного земледелия: работать умнее, а не тяжелее.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Йога заменяет снотворное: новые данные о силе дыхания и движения
