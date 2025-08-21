Августовский секрет садоводов: как яблоки остаются на ветках до сбора

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:21
Садоводство

Август — месяц, когда яблоки начинают осыпаться раньше времени. Для садоводов это сигнал тревоги: урожай уходит под ноги, не дожив до корзин. Причина не только в ветре или перегрузе ветвей, но и в скрытом враге — гусеницах яблонной плодожорки, выгрызающих семена прямо внутри плодов.

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

Первая мера — падалица под контроль

Главное правило: не оставлять ни одного упавшего яблока под деревом дольше суток. Гусеница быстро выбирается наружу и устремляется обратно на яблоню. Поэтому падалицу нужно собирать ежедневно и немедленно уничтожать: закапывать глубоко или сжигать.

Ловчие пояса на штамбах

Один из самых действенных способов — ловчие пояса. Их накладывают на штамбы и скелетные ветви в конце июля. Использовать можно мешковину, гофрокартон или специальные садовые ленты.
Каждые 10-14 дней пояса проверяют и очищают, иначе они превратятся не в барьер, а в укрытие для вредителя.

Контрольное встряхивание

После дождей в августе полезно проводить лёгкое утреннее встряхивание деревьев. Повреждённые плоды при этом легко осыпаются. Их также сразу собирают и уничтожают, не давая гусеницам второй шанс.

Дополнительные меры защиты

  • Феромонные ловушки - помогают отлавливать бабочек плодожорки в начале лета. К августу их эффективность падает, но они остаются хорошим индикатором численности вредителя.

  • Проветривание кроны - летняя обрезка загущающих ветвей снижает влажность и создаёт неблагоприятные условия для плодожорки и грибков.

  • Сбалансированное питание - калий укрепляет плодоножки и снижает опадение, кальций защищает от гнилей.

  • Внекорневые подкормки - обработка монофосфатом калия в августе делает яблоки крепче.

Своевременный сбор — лучшая профилактика

Важно ориентироваться на сроки созревания сорта и собирать урожай по мере готовности. Это не только предотвращает перегрузку ветвей, но и снижает риск падалицы.

Комплексный подход позволяет сохранить значительную часть урожая и дотянуть яблоки до полной зрелости без потерь.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
