Участок без сорняков на пять лет: дешёвое решение из подручных средств

Раствор с хлористым калием помогает избавиться от сорняков на пять лет
1:39
Садоводство

Каждый дачник знает: борьба с сорняками отнимает больше сил, чем сами посадки. Но есть один проверенный приём, который позволяет надолго забыть об этой проблеме. Секрет кроется в растворе на основе простых компонентов, доступных каждому.

Огород
Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Рецепт "убойного" раствора

Чтобы приготовить средство, понадобятся:

  • 30 г хозяйственного мыла (стружка),

  • 30 мл растительного масла,

  • 50 г тетрабората натрия (буры),

  • 500 г серого хлористого калия,

  • 10 литров воды.

Компоненты тщательно перемешивают до полного растворения.

Как применять

  • работать только в перчатках, респираторе и защитных очках;

  • готовую смесь залить в садовый опрыскиватель;

  • обработать сорняки, особенно у плитки и вдоль дорожек;

  • для видимого результата достаточно всего трёх "пшиков".

Через два-три дня после опрыскивания сорная трава полностью исчезает.

Почему метод работает

Главный секрет — в хлористом калии. Хлор блокирует рост растений, уничтожая ненужную растительность. Но через несколько недель его агрессивное действие постепенно исчезает под влиянием дождей и испарений.

Интересно, что калий при этом остаётся в почве и становится полноценной подкормкой для культурных растений, помогая им развиваться.

Эффект на годы вперёд

Одна обработка защищает участок минимум на пять сезонов. Этот метод сочетает в себе и защиту, и питание почвы, превращая изнурительную борьбу с сорняками в дело нескольких минут.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
