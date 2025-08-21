Соседи-враги: культуры, которые превращают грядку в поле битвы

Огурцы с картофелем и фенхель с томатами угнетают рост друг друга

Кажется, что смешанные посадки приносят только пользу: экономия места, взаимная защита и обильный урожай. Но в огороде есть и свои враги — растения, которые наотрез отказываются мириться друг с другом. Такое соседство приводит к болезням, скудному плодоношению и ослаблению культур.

Опасные тандемы

Огурцы и картофель

Картофель вытягивает из почвы максимум питания, лишая огурцы сил. К тому же высокие кусты создают тень, мешая развитию плетей.

Фенхель и томаты

Фенхель выделяет вещества, тормозящие рост паслёновых. Помидоры рядом с ним становятся слабыми и плохо плодоносят.

Лук и горох

Лук угнетает рост бобовых, а горох делает луковицы мелкими и невзрачными.

Капуста и виноград

Эти соседи постоянно воюют за влагу и питание, а виноградная лоза ещё и затеняет капустные грядки.

Малина и земляника

Обе культуры страдают от одинаковых болезней и вредителей, что создаёт настоящий рассадник инфекции.

Свекла и шпинат

Оба растения "любят" одно и то же питание, поэтому урожай получается слабым.

Подсолнухи и картофель

Подсолнух выделяет вещества, угнетающие рост картофеля, что делает их соседство губительным.

Укроп и морковь

Укроп быстро разрастается, затеняет грядки и мешает моркови формировать корнеплоды.

Перец и фасоль

Фасоль обвивает кусты перца, мешая их проветриванию и нормальному развитию.

Редька и иссоп

Иссоп выделяет эфирные масла, из-за которых редька становится горькой.

Уточнения

