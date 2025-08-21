Соседи-враги: культуры, которые превращают грядку в поле битвы

Кажется, что смешанные посадки приносят только пользу: экономия места, взаимная защита и обильный урожай. Но в огороде есть и свои враги — растения, которые наотрез отказываются мириться друг с другом. Такое соседство приводит к болезням, скудному плодоношению и ослаблению культур.
Огурцы и картофель
Картофель вытягивает из почвы максимум питания, лишая огурцы сил. К тому же высокие кусты создают тень, мешая развитию плетей.
Фенхель и томаты
Фенхель выделяет вещества, тормозящие рост паслёновых. Помидоры рядом с ним становятся слабыми и плохо плодоносят.
Лук и горох
Лук угнетает рост бобовых, а горох делает луковицы мелкими и невзрачными.
Капуста и виноград
Эти соседи постоянно воюют за влагу и питание, а виноградная лоза ещё и затеняет капустные грядки.
Малина и земляника
Обе культуры страдают от одинаковых болезней и вредителей, что создаёт настоящий рассадник инфекции.
Свекла и шпинат
Оба растения "любят" одно и то же питание, поэтому урожай получается слабым.
Подсолнухи и картофель
Подсолнух выделяет вещества, угнетающие рост картофеля, что делает их соседство губительным.
Укроп и морковь
Укроп быстро разрастается, затеняет грядки и мешает моркови формировать корнеплоды.
Перец и фасоль
Фасоль обвивает кусты перца, мешая их проветриванию и нормальному развитию.
Редька и иссоп
Иссоп выделяет эфирные масла, из-за которых редька становится горькой.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.