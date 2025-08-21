Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Быстрое потемнение моторного масла может указывать на перегрев двигателя
За плату обещают вернуть мобильный интернет: что об этом говорит эксперт Клименко
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Рептилии защищают глаза прозрачной плёнкой и спят с открытыми глазами — данные учёных
Врачи предупредили о риске инфекций при редкой смене постельного белья
Домашняя уборка унитаза становится проще благодаря крупной соли
В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и фокусником
Сборы первоклассника в 2025 году обойдутся в 40 тысяч рублей
Испанская методика Low Pressure Fitness укрепляет мышцы живота и формирует идеальный пресс

Соседи-враги: культуры, которые превращают грядку в поле битвы

Огурцы с картофелем и фенхель с томатами угнетают рост друг друга
Садоводство

Кажется, что смешанные посадки приносят только пользу: экономия места, взаимная защита и обильный урожай. Но в огороде есть и свои враги — растения, которые наотрез отказываются мириться друг с другом. Такое соседство приводит к болезням, скудному плодоношению и ослаблению культур.

Свекла на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла на грядке

Опасные тандемы

  • Огурцы и картофель
    Картофель вытягивает из почвы максимум питания, лишая огурцы сил. К тому же высокие кусты создают тень, мешая развитию плетей.

  • Фенхель и томаты
    Фенхель выделяет вещества, тормозящие рост паслёновых. Помидоры рядом с ним становятся слабыми и плохо плодоносят.

  • Лук и горох
    Лук угнетает рост бобовых, а горох делает луковицы мелкими и невзрачными.

  • Капуста и виноград
    Эти соседи постоянно воюют за влагу и питание, а виноградная лоза ещё и затеняет капустные грядки.

  • Малина и земляника
    Обе культуры страдают от одинаковых болезней и вредителей, что создаёт настоящий рассадник инфекции.

  • Свекла и шпинат
    Оба растения "любят" одно и то же питание, поэтому урожай получается слабым.

  • Подсолнухи и картофель
    Подсолнух выделяет вещества, угнетающие рост картофеля, что делает их соседство губительным.

  • Укроп и морковь
    Укроп быстро разрастается, затеняет грядки и мешает моркови формировать корнеплоды.

  • Перец и фасоль
    Фасоль обвивает кусты перца, мешая их проветриванию и нормальному развитию.

  • Редька и иссоп
    Иссоп выделяет эфирные масла, из-за которых редька становится горькой.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
