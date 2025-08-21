Роскошные лианы без усилий: повторное цветение в ваших руках

Клематисы способны удивить садоводов не только весенним или раннелетним цветением. При правильном уходе они способны подарить вторую волну ярких красок ближе к осени. Главное — вовремя вмешаться.
После первой волны цветения у лианы остаётся достаточно сил для нового роста. Но чтобы растение направило энергию в бутоны, ему нужна лёгкая "подсказка". Такой подсказкой становится летняя обрезка.
Секатором срезают увядшие цветки чуть ниже первой пары крепких почек. Этот приём пробуждает спящие точки роста: вскоре из пазух появятся новые побеги, несущие бутоны.
Не стоит укорачивать длинные плети без необходимости — основное внимание уделяется верхушкам с отцветшими цветами.
Повреждённые побеги можно смело удалять, но здоровые лучше оставить для повторного роста.
Перед процедурой убедитесь, что куст не поражён болезнями или вредителями — иначе он не справится с задачей.
Чтобы стимулировать новые побеги, клематису потребуется:
подкормка комплексным удобрением для цветущих растений;
регулярный полив — без достаточной влаги рост и образование бутонов будут замедлены.
Повторное цветение может быть менее пышным, чем первое, но оно не уступает в декоративности. Яркие цветки продлят очарование сада до самой осени, создавая ощущение непрерывного праздника.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
