Роскошные лианы без усилий: повторное цветение в ваших руках

1:40
Садоводство

Клематисы способны удивить садоводов не только весенним или раннелетним цветением. При правильном уходе они способны подарить вторую волну ярких красок ближе к осени. Главное — вовремя вмешаться.

Клематис
Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клематис

Летняя обрезка — залог успеха

После первой волны цветения у лианы остаётся достаточно сил для нового роста. Но чтобы растение направило энергию в бутоны, ему нужна лёгкая "подсказка". Такой подсказкой становится летняя обрезка.

Секатором срезают увядшие цветки чуть ниже первой пары крепких почек. Этот приём пробуждает спящие точки роста: вскоре из пазух появятся новые побеги, несущие бутоны.

Что важно помнить при стрижке

  • Не стоит укорачивать длинные плети без необходимости — основное внимание уделяется верхушкам с отцветшими цветами.

  • Повреждённые побеги можно смело удалять, но здоровые лучше оставить для повторного роста.

  • Перед процедурой убедитесь, что куст не поражён болезнями или вредителями — иначе он не справится с задачей.

Поддержка после обрезки

Чтобы стимулировать новые побеги, клематису потребуется:

  • подкормка комплексным удобрением для цветущих растений;

  • регулярный полив — без достаточной влаги рост и образование бутонов будут замедлены.

Вторая волна красоты

Повторное цветение может быть менее пышным, чем первое, но оно не уступает в декоративности. Яркие цветки продлят очарование сада до самой осени, создавая ощущение непрерывного праздника.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
