Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывает жена Ширвиндта? Загадочный пост о разводе и истина о семье телеведущего
Наливные полы уходят из заводов в квартиры — и меняют интерьер до неузнаваемости
Конец страданиям: дизайнеры придумали каблук, на котором можно проходить весь день
Тайны Почаевской Лавры: почему Иов стал символом веры и стойкости
Премьера фильма, где Джуд Лоу сыграл молодого Путина — ожидания и реальность
Туристов штрафуют за селфи и чемоданы: в каких странах действуют абсурдные законы
Омлет, который готовится сам: просто смешайте всё в форме и забудьте про него на полчаса
Ничего экзотического: один завтрак возвращает мужскую силу — продукт, который есть в каждом доме
Невидимые убийцы под одеялом: чем опасны пылевые клещи для детей и взрослых

Огурцы попёрли, как на стероидах: и всё из-за травы, которую обычно выкидывают

Садоводство

Огурцы — одна из самых популярных культур на даче, но и одна из самых капризных. Они плохо переносят резкие перепады температуры, уязвимы к нашествию тли и склонны к грибковым заболеваниям. Чтобы получить богатый и вкусный урожай, нужно не просто регулярно поливать растения, но и грамотно их подкармливать. И вовсе не обязательно использовать покупные химические удобрения — природа уже предлагает всё необходимое.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Растение, которое обычно считают сорняком

Обычно для подкормки огурцов используют настой крапивы — это известная и проверенная практика. Однако опытные садоводы всё чаще прибегают к ещё одному растению, которое раньше воспринималось как ненужный сорняк. Речь идёт о пятнистом паслёне, растущем на лугах и вдоль дорог. Несмотря на скромный внешний вид, это растение обладает отличным набором микроэлементов, необходимых огурцам для активного роста и плодоношения.

В нём содержатся:

  • азот — для наращивания зелёной массы;

  • калий — для формирования завязей;

  • железо — для фотосинтеза и общего иммунитета растения.

Такая комбинация делает из паслёна ценное сырьё для домашнего удобрения.

Как приготовить эффективное удобрение

Чтобы приготовить настой, нужно всего 1 кг свежесобранной травы и 10 литров воды. Измельчённое растение помещают в ёмкость, заливают водой и оставляют настаиваться на 10–14 дней. Очень важно регулярно перемешивать смесь — это ускоряет брожение и делает раствор более насыщенным.

Готовый настой необходимо разбавить в пропорции 1:10 перед применением. Использовать его можно для полива под корень раз в две недели во время плодоношения.

Домашнее удобрение лучше магазинного

Многие дачники, попробовав натуральные средства, отказываются от покупных удобрений вовсе. Домашние составы не только дешевле, но и гораздо мягче воздействуют на почву, не приводят к её закислению и не накапливаются в плодах. Кроме того, натуральные настои не отпугивают пчёл и других опылителей, в отличие от химии.

Огурцы, получающие полноценное питание без излишков, дают более сочные и ароматные плоды. Уже после нескольких недель использования натуральной подкормки можно заметить, как растения становятся крепче, появляются новые завязи, а сами огурцы — ровные и хрустящие.

Пусть ваш огород радует не только глаз, но и вкус. И всё это — без лишних затрат и вредных добавок.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец  семейства Тыквенные, овощная культура.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Когда 15 минут до школы и магазина — уже много: в Копенгагене испытали новый формат городской жизни
Что скрывает жена Ширвиндта? Загадочный пост о разводе и истина о семье телеведущего
Невидимая война под полом: как отличить врага и вовремя защититься от их нашествия
Ультрамодная альтернатива пальто: удобный осенний тренд, что вытесняет классику с подиумов
Наливные полы уходят из заводов в квартиры — и меняют интерьер до неузнаваемости
Конец страданиям: дизайнеры придумали каблук, на котором можно проходить весь день
Тайны Почаевской Лавры: почему Иов стал символом веры и стойкости
Премьера фильма, где Джуд Лоу сыграл молодого Путина — ожидания и реальность
Огурцы попёрли, как на стероидах: и всё из-за травы, которую обычно выкидывают
Туристов штрафуют за селфи и чемоданы: в каких странах действуют абсурдные законы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.