Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров

Сезон шашлыков, посиделок под открытым небом и тёплых вечеров на даче часто портит одна неприятная мелочь — назойливые комары. Они буквально вытесняют людей с террас, беседок и даже балконов. И если вы не хотите обрызгивать себя химическими средствами каждый вечер, стоит обратить внимание на природную альтернативу — растение с говорящим названием цитронелла.

Фото: Own work by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цитронелла

Цитронелла: аромат, который отпугивает

Это ароматное растение с ярким лимонным запахом имеет одно важное свойство: его запах приятен для человека, но невыносим для комаров. Он дезориентирует насекомых, сбивает их обоняние и мешает "нащупать" жертву. Именно поэтому в зонах, где растёт цитронелла, комаров становится заметно меньше.

Но её польза не ограничивается отпугиванием: сок листьев этого растения способен уменьшить зуд и раздражение после укусов. Так что в вашем саду появится не только "охранник", но и натуральная аптечка.

Как вырастить цитронеллу на своём участке

Цитронелла неприхотлива и прекрасно чувствует себя как в саду, так и в горшках. Главное — обеспечить ей максимум солнца. Лучше всего размещать растение в тех точках, где вы чаще всего бываете летом:

вдоль садовых дорожек;

рядом с зоной отдыха;

на террасе или балконе;

возле входа в дом и окон.

Какие ещё растения помогут от насекомых

Цитронелла — не единственный "борец" с кровососущими. В вашем арсенале могут быть и другие ароматные растения, которые действуют не хуже магазинных репеллентов:

Лаванда. Её насыщенный аромат приятен для людей, но отпугивает насекомых, включая моль.

Базилик. Это не только приправа для кухни, но и надёжный защитник от комаров.

Мята. Универсальное растение, аромат которого не по вкусу многим видам насекомых, не только комарам.

Расположите такие растения в зонах отдыха, и летние вечера станут гораздо приятнее.

Натуральная защита — разумный выбор

Вместо спреев с резким запахом и агрессивным составом всё больше людей делают выбор в пользу экологичного подхода. Использование цитронеллы и других растений с отпугивающим эффектом — это не только безопасно, но и красиво. Ваш сад превращается в благоухающий, уютный уголок, где можно отдыхать и днём, и вечером — без зуда и хлопков по коже.

Уточнения

Цимбопо́гон — род растений семейства злаки, состоящий примерно из 55 видов, изначально произраставших в тёплых и тропических регионах Старого Света.

