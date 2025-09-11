Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайная любовь или зависть? Анастасия Волочкова отвечает на нападки Серова
Батареи молчат до первых холодов: именно сейчас решается, будет ли уютно зимой
40 новых моделей за 3 года: как BMW собирается изменить автомобильный рынок
Семь машин, которые пьют бензин литрами, но остаются мечтой водителей
Пенсионный калькулятор для самозанятых: сколько платить, чтобы не остаться у разбитого корыта
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню

Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров

Садоводство

Сезон шашлыков, посиделок под открытым небом и тёплых вечеров на даче часто портит одна неприятная мелочь — назойливые комары. Они буквально вытесняют людей с террас, беседок и даже балконов. И если вы не хотите обрызгивать себя химическими средствами каждый вечер, стоит обратить внимание на природную альтернативу — растение с говорящим названием цитронелла.

Цитронелла
Фото: Own work by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цитронелла

Цитронелла: аромат, который отпугивает

Это ароматное растение с ярким лимонным запахом имеет одно важное свойство: его запах приятен для человека, но невыносим для комаров. Он дезориентирует насекомых, сбивает их обоняние и мешает "нащупать" жертву. Именно поэтому в зонах, где растёт цитронелла, комаров становится заметно меньше.

Но её польза не ограничивается отпугиванием: сок листьев этого растения способен уменьшить зуд и раздражение после укусов. Так что в вашем саду появится не только "охранник", но и натуральная аптечка.

Как вырастить цитронеллу на своём участке

Цитронелла неприхотлива и прекрасно чувствует себя как в саду, так и в горшках. Главное — обеспечить ей максимум солнца. Лучше всего размещать растение в тех точках, где вы чаще всего бываете летом:

  • вдоль садовых дорожек;

  • рядом с зоной отдыха;

  • на террасе или балконе;

  • возле входа в дом и окон.

Какие ещё растения помогут от насекомых

Цитронелла — не единственный "борец" с кровососущими. В вашем арсенале могут быть и другие ароматные растения, которые действуют не хуже магазинных репеллентов:

  • Лаванда. Её насыщенный аромат приятен для людей, но отпугивает насекомых, включая моль.

  • Базилик. Это не только приправа для кухни, но и надёжный защитник от комаров.

  • Мята. Универсальное растение, аромат которого не по вкусу многим видам насекомых, не только комарам.

Расположите такие растения в зонах отдыха, и летние вечера станут гораздо приятнее.

Натуральная защита — разумный выбор

Вместо спреев с резким запахом и агрессивным составом всё больше людей делают выбор в пользу экологичного подхода. Использование цитронеллы и других растений с отпугивающим эффектом — это не только безопасно, но и красиво. Ваш сад превращается в благоухающий, уютный уголок, где можно отдыхать и днём, и вечером — без зуда и хлопков по коже.

Уточнения

Цимбопо́гон  — род растений семейства злаки, состоящий примерно из 55 видов, изначально произраставших в тёплых и тропических регионах Старого Света. 

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Экономика и бизнес
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню
Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита
Пляж превратился в сцену ужаса: неизвестное существо смыло на побережье — только ДНК покажет правду
Не все поняли юмор: Анна Седокова показала свои детские фото и вызвала насмешки в Сети
Тренировки впустую? Вот как питание после тренировки влияет на результат
Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.