Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фармацевтический гигант Novo Nordisk готовится к шторму: 11% сотрудников лишатся работы
Свадьба изменила всё: неожиданный поступок Деревянко удивил его молодую жену
Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли
Рацион подвёл интеллект: эти продукты блокируют работу мозга и мешают сосредоточиться
Октябрьская пора в Чинкве-Терре: какие правила изменят путешествие по Лигурии
Вы больше не будете считать овец: учёные нашли способ улучшить сон с помощью орехов
Всё, что нужно знать о нитевой подтяжке: плюсы, минусы и противопоказания
Простые перерывы и минимум боли: как избежать проблем со спиной на работе
Камеры, брелоки и датчики бессильны: угонщики нашли новые дыры в защите авто

Скучную территорию у бассейна легко превратить в уютный уголок для отдыха всей семьи

2:56
Садоводство

Сад с бассейном — это не просто место для купания, а полноценная зона отдыха, где приятно проводить время с семьёй или друзьями. И если сам бассейн — уже доминантный элемент участка, то оформление его окружения напрямую влияет на общее впечатление от пространства. Небрежно оставленная зона по периметру может «утянуть» за собой весь визуальный баланс, даже если сам бассейн выглядит безупречно.

Дачный бассейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачный бассейн

Важность гармонии с окружающим ландшафтом

Оформление прилегающей к бассейну территории — это не только вопрос вкуса, но и функциональности. Хорошо продуманный дизайн делает пространство не только красивым, но и удобным. При этом вовсе не обязательно вкладывать крупные суммы: даже простые решения могут выглядеть стильно и современно.

Простые и эффектные идеи

Если вы не готовы к капитальной перестройке, начните с небольших, но заметных акцентов. Например, оформите край бассейна галькой или натуральным камнем — это бюджетный, но всегда выигрышный вариант. Галька добавляет лёгкости, а камень — монументальности. Важно только выбрать оттенки, которые сочетаются с облицовкой бассейна и фасадом дома.

Клумбы с любимыми растениями или декоративными травами вдоль бассейна оживляют пространство. Особенно эффектно смотрятся лавандовые кусты, самшитовые шарики или злаковые растения в бетонных кашпо. А чтобы зелень не мешала, выбирайте невысокие сорта и высаживайте их на расстоянии — это упростит уход и сохранит порядок.

Если у вас запланирован бассейн на этапе строительства, подумайте о варианте с частичным или полным заглублением. Такой подход позволяет избежать громоздких ступеней и облегчает вход в воду. Кроме того, заглублённый бассейн визуально сливается с ландшафтом, не нарушая его естественности.

Создайте атмосферу курорта у себя на участке

Даже самый скромный бассейн может смотреться стильно, если окружить его подходящими деталями: деревянным настилом, удобными шезлонгами, уличным душем и акцентным освещением. Мягкий тёплый свет по периметру — простой способ добавить уюта в вечерние часы.

Не забывайте и про зонирование. Простая ширма из дерева или живой изгороди обеспечит приватность, а уличный зонт или навес защитят от палящего солнца. Важно, чтобы каждое решение несло не только эстетическую, но и практическую функцию.

Оформление зоны у бассейна — это возможность выразить индивидуальность и сделать отдых на участке по-настоящему комфортным. Главное — не бояться экспериментировать и вдохновляться уже реализованными идеями. Вариантов — масса, и каждый может найти свой стиль.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Эффективна ли пересадка волос при женском облысении — экспертный разбор
Камбоджа в ожидании туристов: новый аэропорт в Пномпене изменит будущее туризма
Скучную территорию у бассейна легко превратить в уютный уголок для отдыха всей семьи
Пенсия станет больше раньше: депутаты сделали ход конём — как изменится жизнь тех, кому за 70
Рыба обманула ожидания: этот привычный выбор способен навредить даже при правильном рационе
Метод холодной сковороды и ещё 2 способа приготовить идеально хрустящий бекон: выбираем лучший
Ветреный урок: как одуванчик использует силу ветра для распространения
Общая стоимость украшений Авроры Кибы поражает: вот что она могла бы купить на эти деньги
Вес уходит, но возвращается: главная причина кроется не в еде и спорте
Эта мышца занимает две трети руки — и именно её чаще всего тренируют неправильно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.