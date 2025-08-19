Опытные садоводы этого не делают в августе: 5 бесполезных и даже вредных действий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Август — горячая пора для садоводов: урожай требует сбора и переработки, а растения — внимания и ухода. В этом потоке задач важно определить, на что стоит направить усилия, а что лучше оставить или не делать вовсе.

Помидоры
Фото: freepik is licensed under public domain
Помидоры

Мы поделимся списком работ, которые можно пропустить без ущерба для сада. Эти действия либо малоэффективны, либо могут навредить.

1. Развешивание пузырьков с йодом в теплице

В августе растения часто страдают от фитофторы — грибкового заболевания, которое быстро распространяется. Некоторые садоводы вешают в теплице рядом с растениями маленькие пузырьки с йодом, надеясь, что пары йода дезинфицируют воздух и защитят от фитофторы.

Однако это заблуждение. Пузырёк у входа в теплицу не остановит грибок, а опрыскивание йодом может быть опасным: слабый раствор не даст нужного эффекта, а крепкий может обжечь листья.

Для защиты от фитофторы лучше использовать биофунгициды. Они эффективны и безопасны для растений, считает огородный эксперт и автор Дзен-канала "Садоёж".

2. Применение суперфосфата

В августе растения нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Суперфосфат часто используется для этой цели, но его действие замедленно: растения не успевают усвоить питательные вещества.

Если вы планируете собирать урожай в ближайшее время, подкормка суперфосфатом не даст результата. Лучше выбрать более быстродействующие удобрения.

3. Обильный полив томатов

Многие садоводы считают, что обильный полив томатов в период плодоношения способствует набору массы плодов. Однако это может привести к негативным последствиям.

Избыток влаги вызывает растрескивание помидоров и создаёт благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. В августе томатам достаточно умеренного полива.

4. Посадка редиса и гороха

Некоторые садоводы надеются получить второй урожай редиса и гороха в августе. Однако эти культуры плохо переносят жару.

Не стоит тратить силы и время на посадку редиса и гороха в условиях высокой температуры. Если вы всё же хотите вырастить эти культуры, лучше сделать это в теплице, когда температура немного снизится.

5. Полив дрожжевым раствором

Дрожжи стимулируют рост плодов и зелени, но не стоит использовать их для подкормки томатов и огурцов в августе.

Дрожжи активизируют микроорганизмы, улучшающие плодородие почвы. Однако этот метод работает только на богатых органикой почвах. Если почва бедная, дрожжи не принесут пользы. Но если вы ранее вносили органические удобрения, дрожжевые настои могут быть эффективны.

Уточнения

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», дословно — «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
