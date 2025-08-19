Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофель дома: ученые раскрыли секрет богатого урожая прямо в квартире

Урожай с подоконника: сколько картофеля можно вырастить дома и зачем это нужно
Садоводство

Россия занимает 11-е место в мире по потреблению картофеля, и на одного россиянина приходится в среднем 54,76 кг в год. Для удовлетворения спроса необходимо увеличить производство картофеля на 4,5–6% ежегодно, считает кандидат экономических наук Залина Казова. Выращивание картофеля в квартирах может частично решить эту проблему, увеличив покрытие спроса на 8–10%, уверена эксперт.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали метод, упрощающий и ускоряющий выращивание ценных сортов картофеля в домашних условиях. Этот метод не требует дорогих химикатов и специального оборудования, позволяя выращивать картофель даже на даче или в квартире. Технология защищает клубни от инфекций и способствует быстрому получению качественного посадочного материала.

Казова отмечает, что сегмент квартир, подходящих для нового метода выращивания картофеля, невелик. Городское население составляет около 75% (109,5 млн человек), и только 5% могут рассматривать выращивание картофеля как хобби. Примерно 2% горожан могут заинтересоваться реализацией проекта для получения дополнительного продукта, сообщает Газета.Ru.

Если предположить, что площадь для выращивания картофеля в квартире составляет 6 кв. м, и на 1 кв. м можно посадить пять кустов, то семья из четырех человек может получить 240 кг картофеля в год. Таким образом, урожай, полученный новым методом, может собрать 550 тысяч семей, что составит 132 млн кг. Это покроет спрос на 8–10%, но не сможет удовлетворить значительную часть потребности в картофеле и не повлияет на уровень цен из-за снижения урожайности и увеличения импорта.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
