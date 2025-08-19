Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Обычный рулон туалетной бумаги может превратиться в настоящий помощник садовода. Этот неожиданный лайфхак давно используют практичные дачники, и он работает лучше, чем многие дорогие удобрения.

Пустой рулон туалетной бумаги
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой рулон туалетной бумаги

Как это работает

Бумага медленно разлагается в почве, создавая рыхлую и влажную среду для семян. Она удерживает влагу и не даёт сорнякам быстро пробиваться сквозь землю. Благодаря этому всходы появляются дружно и растут активнее.

Удобство посадки

С рулоном бумаги можно:

  • выложить ровные рядки для моркови или редиса;
  • аккуратно "запечатать" семена, чтобы они не смещались при поливе;
  • контролировать расстояние между посадками без лишних инструментов.

Такой метод особенно полезен тем, кто устал от густых посадок, когда растения мешают друг другу.

Экологичный плюс

Туалетная бумага разлагается полностью, не оставляя следов. В отличие от пластиковых сеток или покупных кассет, этот вариант безопасен и для растений, и для почвы.

Советы для лучших результатов

  • Используйте белую бумагу без красителей и ароматизаторов.
  • Перед посадкой слегка увлажните её, чтобы семена лучше закрепились.
  • Не забывайте поливать грядки — бумага удерживает влагу, но полностью заменять уход не может.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Экологи назвали туалетную бумагу безопасной альтернативой садовым материалам
