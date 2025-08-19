Растения растут быстрее: рулон бумаги творит чудеса в огороде

Обычный рулон туалетной бумаги может превратиться в настоящий помощник садовода. Этот неожиданный лайфхак давно используют практичные дачники, и он работает лучше, чем многие дорогие удобрения.
Бумага медленно разлагается в почве, создавая рыхлую и влажную среду для семян. Она удерживает влагу и не даёт сорнякам быстро пробиваться сквозь землю. Благодаря этому всходы появляются дружно и растут активнее.
С рулоном бумаги можно:
Такой метод особенно полезен тем, кто устал от густых посадок, когда растения мешают друг другу.
Туалетная бумага разлагается полностью, не оставляя следов. В отличие от пластиковых сеток или покупных кассет, этот вариант безопасен и для растений, и для почвы.
Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.