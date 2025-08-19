Новые правила изъятия земли: кому грозят торги вместо собственности

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила, которые позволят изымать неосвоенные земельные участки без выплаты компенсации. Такой механизм станет фактически новым инструментом перераспределения наделов.
Основанием для изъятия станет отсутствие на земле, выделенной под строительство, зарегистрированных объектов. Другие поводы:
При этом сразу отнимать землю никто не будет. В течение трёхлетнего переходного периода — до сентября 2028 года — собственники смогут привести участки в порядок. Сначала нарушителям будут направлять предупреждения, затем штрафовать, и только потом запускать судебную процедуру изъятия.
По словам адвоката Дениса Кузнецова, массовых изъятий ждать не стоит. Чаще всего это будут ситуации, когда:
В таких случаях наделы могут выставить на торги и передать тем, кто готов их использовать.
Эксперт отмечает: никаких выплат собственникам при изъятии не предусмотрено — это главное отличие от уже существующих механизмов, когда землю забирали для государственных нужд с компенсацией.
В будущем, по его словам, для контроля могут подключить дроны и искусственный интеллект. Однако, как новые правила заработают на практике, пока неизвестно, сообщает Общественная Служба Новостей.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.