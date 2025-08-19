Новые правила изъятия земли: кому грозят торги вместо собственности

Росреестр уточнил критерии для изъятия неосвоенных участков с сентября 2025 года

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила, которые позволят изымать неосвоенные земельные участки без выплаты компенсации. Такой механизм станет фактически новым инструментом перераспределения наделов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Берёза на дачном участке

Когда участок могут забрать

Основанием для изъятия станет отсутствие на земле, выделенной под строительство, зарегистрированных объектов. Другие поводы:

участок зарос сорняками выше метра и владелец не устранил проблему в течение года;

территория захламлена мусором;

строения на земле в аварийном состоянии (обрушенные стены, выбитые окна).

При этом сразу отнимать землю никто не будет. В течение трёхлетнего переходного периода — до сентября 2028 года — собственники смогут привести участки в порядок. Сначала нарушителям будут направлять предупреждения, затем штрафовать, и только потом запускать судебную процедуру изъятия.

Кого коснётся новый закон

По словам адвоката Дениса Кузнецова, массовых изъятий ждать не стоит. Чаще всего это будут ситуации, когда:

участок представляет ценность, но не используется;

на земле мусор, сорняки или руины, мешающие соседям;

владелец держит землю в ожидании роста цен.

В таких случаях наделы могут выставить на торги и передать тем, кто готов их использовать.

Какие есть риски

Эксперт отмечает: никаких выплат собственникам при изъятии не предусмотрено — это главное отличие от уже существующих механизмов, когда землю забирали для государственных нужд с компенсацией.

В будущем, по его словам, для контроля могут подключить дроны и искусственный интеллект. Однако, как новые правила заработают на практике, пока неизвестно, сообщает Общественная Служба Новостей.

