Все торопятся собирать, а умные уже сеют: промедление — и в следующем сезоне останетесь ни с чем

10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году

Август — это не только пик урожая, но и время, когда закладываются основы для будущего дачного сезона. Всё, что вы сделаете сейчас, напрямую повлияет на следующий год. Вот 10 дел, которые стоит обязательно успеть до конца месяца, если вы хотите щедрый урожай и здоровые растения.

Снимаем урожай вовремя

Регулярный сбор особенно важен для огурцов, кабачков, томатов и перца. Переросшие плоды становятся грубыми, теряют вкус и тормозят развитие новых. Огурцы и кабачки перерастают в неприглядные «болваны», а помидоры и перец притягивают вредителей и болезни. Чем чаще вы собираете урожай, тем больше и дольше растения будут плодоносить.

Предотвращаем фитофтороз

Август — пора активизации фитофторы, особенно в сырую и прохладную погоду. Эта болезнь способна «съесть» весь урожай томатов за считанные дни. На начальной стадии выручат биофунгициды: Фитоспорин-АС, Споробактерин, Трихоплант.

Если на листьях уже появились бурые пятна или белесый налёт, действуйте срочно:

«Поражённые листья и плоды удаляем, растения опрыскиваем препаратами с медью: бордоская смесь, ХОМ, Абига-Пик. В запущенных случаях — системные фунгициды: Превикур Энерджи, Провизор, Профит Голд» — важно строго соблюдать инструкции и выдерживать сроки до сбора плодов.

Подкормка деревьев и кустарников

После плодоношения растения нуждаются в поддержке. Используйте фосфорно-калийные удобрения: золу, суперфосфат, сульфат или монофосфат калия. Они укрепят корни, помогут вызреть побегам и повысят зимостойкость. Азотные подкормки исключаются — иначе пойдут в рост нежные побеги, не готовые к зиме.

Обрезка малины и земляники

У малины старые побеги, которые уже дали ягоды, нужно вырезать под корень — это освобождает место для новых и снижает риск заболеваний.

У клубники после сбора ягод удалите больные, засохшие листья и лишние усы (если не планируете размножение).

«Обрезка стимулирует рост новой, здоровой листвы и закладку цветков на следующий год» — откладывать нельзя.

Второй урожай зелени и редиса

Начало августа — отличный момент для посева зелени: шпинат, руккола, укроп, петрушка, салаты. А ещё редис! Если сеять в первой половине месяца, успеет вырасти до осени. Позже — уже риск.

Сажаем луковичные

Августовская посадка — залог цветения уже весной. Начинайте с осеннецветущих крокусов и колхикумов, ближе к концу месяца можно сажать нарциссы, рябчики, мускари и пролески.

Засеиваем сидераты

После уборки лука, чеснока или картофеля — самое время посадить сидераты: фацелию, горчицу, вику, рожь.

Они:

обогатят почву,

подавят сорняки,

предотвратят эрозию,

улучшат структуру земли.

Контроль влажности и полив

В августе погода часто нестабильна. Засуха вредна: растения сбрасывают завязи, плоды трескаются, корнеплоды становятся жёсткими. Поливайте редко, но обильно — на глубину корней.

Если дожди идут часто:

рыхлите почву после каждого ливня (корка мешает воздуху проникать к корням),

«Проветривайте теплицы даже ночью — это снижает риск грибков и конденсата»,

не поливайте грядки, пока почва не просохнет на глубину 5–7 см.

Своевременная уборка лука и чеснока

Не опоздайте: если убрать поздно — начнётся повторный рост корней, а если пересушите — урожай плохо сохранится. Убирайте, когда ботва полегла и подсохла, а луковицы обрели плотные чешуи. Сушите под навесом, не под прямым солнцем.

Планируем следующий сезон

Пока всё свежо в памяти — сделайте черновой план посадок на следующий год: что порадовало, что разочаровало, где было тесно, а где пусто. Уже сейчас питомники и магазины открывают предзаказы на элитные семена и луковицы. Не тяните — лучшие сорта разлетаются быстро.

